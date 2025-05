Union Nettetal greift nach dem letzten Strohhalm

Oder doch nicht? Es könnte noch ganz anders kommen. Schließlich nehmen die Posse rund um den Regionalliga-Rückzug und die finanziellen Probleme des KFC Uerdingen kein Ende. Aktuell ist noch unklar, ob der KFC wirklich kommende Saison in der Oberliga antreten wird oder doch für eine niedrigere Liga meldet. In diesem Fall hätte die Oberliga plötzlich nur noch drei Absteiger statt vier und auch für Nettetal würde der Rückstand aufs rettende Ufer plötzlich von acht auf vier Punkte schmelzen. Die Ausgangslage wäre eine komplett andere.

In Nettetal betont man weiterhin, nur „auf sich zu schauen“. Die Niederlage gegen Baumberg war für die Unioner ein Rückschlag. Allerdings, so Trainer Kemal Kuc, „war die Mannschaft müde und wir waren zu weit vom Gegner weg. In der zweiten Halbzeit war einfach die Luft raus.“ Kurz vor dem Spiel musste Kuc den Ausfall von gleich drei Stammkräften kompensieren. Torwart Elvedin Kaltak, Max Köhler und Niklas Götte hatten sich aus verschiedenen Gründen kurzfristig krank gemeldet.

Personalprobleme bereiten Sorgen

Auch vor dem Spiel gegen Sonsbeck gibt es Personalsorgen. Während Götte und Kaltak in den Kader zurückkehren ist Köhler weiter angeschlagen, Samuel Derkum und Philip Spickenbaum haben die Woche nicht mit dem Team trainieren könnten. Hinter einem Einsatz von Kapitän Pascal Schellhammer steht ebenfalls ein Fragezeichen.

Die Müdigkeit der Vorwoche soll bei der Mannschaft laut Kuc weg sein: „Die Kondition ist gut, wir geben unser Maximum gegen Sonsbeck“, versichert er. Die klare 0:3-Niederlage im Hinspiel gegen den momentanen Tabellenachten soll da kein schlechtes Vorzeichen sein. „Es ist alles möglich, die Oberliga ist sehr ausgeglichen. Die Konkurrenten haben aber diese Qualität, dass sie dich brutal bestrafen, wenn du selbst die Dinger nicht machst“, sagt Kuc.

Nettetal durfte das in etlichen Spielen in dieser Saison leidvoll am eigenen Leib erfahren. Der Zweckoptimist Kuc glaubt aber – wenig überraschend – an die letzte Chance auf den Klassenverbleib: „Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels noch. Auf jeden Fall wird Union Nettetal sich bis zum Ende gut präsentieren, wir wollen einfach im Positiven die Saison beenden.“

Das Restprogramm hält keine auf dem Papier leichten Aufgaben mehr für Union bereit. In den verbleibenden zwei Partien geht es zur SSVg Velbert (Zweiter), im letzten Saisonspiel empfängt Union VfB Hilden (Sechster).