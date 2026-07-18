Union Nettetal gibt Stürmer ab, TuRU holt Verteidiger aus Landesliga

Zwei interessante Transfers für die neue Saison: TIV Nettetal bekommt seinen Torjäger Demirhan Kumlu zurück, während TuRU Düsseldorf mit Tarik Mavili zusätzliche Erfahrung für den direkten Wiederaufstiegskampf holt.
TIV Nettetal kann wieder auf Demirhan Kumlu bauen. Der 20 Jahre alte Angreifer kehrt zum Klub zurück, für den er bereits in der vergangenen Hinrunde in der Kreisliga B Kempen-Krefeld auffällig unterwegs war Kumlu erzielte für TIV in zehn Spielen neun Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.
Im Winter hatte Kumlu den Schritt zum SC Union Nettetal gewagt. Der damalige Landesliga-Transfer war durchaus spannend, denn Union suchte nach mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Schon damals wurde auf Kumlüs Weg über SG Unterrath, VfB Homberg, KFC Uerdingen, ASV Einigkeit Süchteln und TIV Nettetal verwiesen. In der U19-Niederrheinliga hatte er für den KFC elfmal in 24 Partien getroffen, im Seniorenbereich kam er zudem bereits einmal in der Oberliga Niederrhein zum Einsatz.
Bei Union blieb Kumlu allerdings ohne Pflichtspieleinsatz. Nun geht es zurück zu TIV - und damit zu einem Verein, bei dem er seine Qualitäten bereits nachgewiesen hat. Für den Klub ist die Rückkehr eine klare Verstärkung, denn Kumlüs Torquote aus seiner letzten TIV-Zeit spricht für sich. Gerade in engen Spielen kann ein Angreifer mit Abschlussqualität und Selbstvertrauen den Unterschied machen.
Für Kumlu ist es zugleich die Chance, nach einem verlorenen Halbjahr wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen. TIV bekommt einen Spieler zurück, der die Liga kennt, sofort eingebunden werden kann und bereits gezeigt hat, dass er in Nettetal Tore liefern kann.
Auch TuRU Düsseldorf arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Der Bezirksligist hat Tarik Mavili von DJK Gnadental verpflichtet. TuRU will nach dem Abstieg direkt wieder um den Aufstieg in die Landesliga spielen - dafür bringt Mavili Erfahrung und Robustheit mit.
Der 30-Jährige war in den vergangenen Jahren ein verlässlicher Bestandteil bei Gnadental. Laut FuPa-Profil ist Mavili mit 163 erfassten Spielen, 30 Toren und 19 Vorlagen geführt. Allein für Gnadental absolvierte er mehrere Bezirksliga-Spielzeiten, unter anderem mit 25 Einsätzen, sechs Toren und drei Vorlagen in der Saison 2023/24 sowie 16 Spielen und sechs Treffern in der Saison 2022/23.
Damit bekommt TuRU einen Spieler, der den Amateurfußball am Niederrhein genau kennt und über Jahre auf Bezirksliga-Niveau unterwegs war. Gerade für eine Mannschaft, die sofort wieder oben angreifen möchte, kann solche Erfahrung wichtig sein. Nach dem Abstieg geht es für TuRU nicht nur darum, spielerische Qualität auf den Platz zu bringen, sondern auch Stabilität, Verlässlichkeit und Mentalität in den Kader zu bekommen. Mavili passt in dieses Profil.