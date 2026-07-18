Union Nettetal gibt Stürmer ab, TuRU holt Verteidiger aus Landesliga TIV Nettetal holt Demirhan Kumlu von Union Nettetal zurück, TuRU Düsseldorf verpflichtet Tarik Mavili von DJK Gnadental. von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Transfer-News. – Foto: IMAGO/ Norbert Schulz

Zwei interessante Transfers für die neue Saison: TIV Nettetal bekommt seinen Torjäger Demirhan Kumlu zurück, während TuRU Düsseldorf mit Tarik Mavili zusätzliche Erfahrung für den direkten Wiederaufstiegskampf holt.

Kumlu ist zurück bei TIV Nettetal TIV Nettetal kann wieder auf Demirhan Kumlu bauen. Der 20 Jahre alte Angreifer kehrt zum Klub zurück, für den er bereits in der vergangenen Hinrunde in der Kreisliga B Kempen-Krefeld auffällig unterwegs war Kumlu erzielte für TIV in zehn Spielen neun Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Im Winter hatte Kumlu den Schritt zum SC Union Nettetal gewagt. Der damalige Landesliga-Transfer war durchaus spannend, denn Union suchte nach mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Schon damals wurde auf Kumlüs Weg über SG Unterrath, VfB Homberg, KFC Uerdingen, ASV Einigkeit Süchteln und TIV Nettetal verwiesen. In der U19-Niederrheinliga hatte er für den KFC elfmal in 24 Partien getroffen, im Seniorenbereich kam er zudem bereits einmal in der Oberliga Niederrhein zum Einsatz.

Bei Union blieb Kumlu allerdings ohne Pflichtspieleinsatz. Nun geht es zurück zu TIV - und damit zu einem Verein, bei dem er seine Qualitäten bereits nachgewiesen hat. Für den Klub ist die Rückkehr eine klare Verstärkung, denn Kumlüs Torquote aus seiner letzten TIV-Zeit spricht für sich. Gerade in engen Spielen kann ein Angreifer mit Abschlussqualität und Selbstvertrauen den Unterschied machen. Für Kumlu ist es zugleich die Chance, nach einem verlorenen Halbjahr wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen. TIV bekommt einen Spieler zurück, der die Liga kennt, sofort eingebunden werden kann und bereits gezeigt hat, dass er in Nettetal Tore liefern kann.