Union Nettetal: Gegen Hilden aus Tradition keine Chance Union Nettetal verliert in der Oberliga mit 2:4 gegen den VfB Hilden - damit ist der SCU weiterhin ohne Punktgewinn in seiner Oberliga-Geschichte gegen Hilden. Trainer Andreas Schwan sieht sein Team nicht drin im Spiel.

Der VfB Hilden scheint dem SC Union Nettetal in der Oberliga einfach nicht zu liegen: Mit 2:4 (1:1) verlor des SCU die Samstagspartie gegen den Tabellendritten – und wartet weiterhin in seiner Oberliga-Historie auf den ersten Punktgewinn gegen die Hildener.

Aufseiten der Hildener war es vor allem Goalgetter Pascal Weber, der mit seinen drei Toren eine sichere Bank war und maßgeblichen Anteil an der vierten Saisonniederlage der Nettetaler hatte. „Calli Weber haben wir heute nicht in den Griff bekommen. Wir wussten um seine Stärke und haben ihn auch versucht zu doppeln“, sagte SCU-Trainer Andreas Schwan auf der Pressekonferenz. Für ihn war seine Mannschaft am Samstag nicht drin im Spiel. Zudem erspielten sich die Nettetaler nicht die Anzahl der Torchancen wie in den vorherigen Spielen. „Wir sind insbesondere in den Zweikampfsituationen nicht gut reingekommen und haben unsere Stärke im Kombinationsspiel nicht gut auf die Platte gebracht“, sagte Schwan.

Trotz leichter Überlegenheit der Gäste war Nettetal zunächst in Führung gegangen: Nach einem langen Einwurf von Pascal Schellhammer stieg Morten Heffungs am höchsten und traf per Kopf in der 29. Minute zur 1:0-Führung. Doch dann gelang Weber sein erster Treffer: Ein langer Abschlag von Hildens Torwart Yannic Lenze landete beim Stürmer, der mit seinem ersten Streich in der 37. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. In der Schlussminute des ersten Durchgangs versuchte Justin Coenen noch Hildens Schlussmann aus der Ferne zu überwinden – allerdings landete sein Ball in den Armen von Lenze.