Union Nettetal empfängt Gegner mit viel Profierfahrung Oberliga Niederrhein: Union Nettetal trifft am Samstag auf starke Ratinger.

Am Samstag empfängt Union Nettetal in der Oberliga Ratingen 04/19. Der Gegner liegt aktuell hinter den Erwartungen, besitzt aber einen prominenten Kader – unter anderem mit einem Ex-Spieler des FC Liverpools. Für Nettetal spricht hingegen die gute Form.

Der SC Union Nettetal ist seiner Zeit voraus – um genau zu sein, um fünf Monate. Bereits jetzt hat der Oberligist nämlich mehr Punkte gesammelt, als er am 30. März des vergangenen Jahres auf seinem Konto hatte. Zum damaligen Zeitpunkt waren es 26 Punkte nach 22 Spielen, es war das Ende der „Einfachrunde“, der damaligen Hinrunde. In dieser Saison sind es inzwischen bereits 27 Punkte nach 16 Spielen – zuletzt gab es am Wochenende einen 2:1-Auswärtserfolg bei den Sportfreunden Hamborn.

Bis zur Winterpause stehen nun noch fünf Spiele an: Ratingen 04/19 (Heim), MSV Düsseldorf (Auswärts), Cronenberger SC (Heim), SV Sonsbeck (Auswärts) und Spvg Schonnebeck (Auswärts). Man muss nun kein großer Prophet sein, in welcher Lage sich die Mannschaft noch vor dem Jahreswechsel bringen könnte, falls man diese Spiele nur halbwegs vernünftig über die Bühne bekäme – dann würde Nettetal zur oberen Tabellenhäfte der Liga gehören. Aktuell steht das Team von Trainer Andreas Schwan auf Position sieben.

Am Wochenende steht nun die Begegnung gegen Ratingen 04/19 an, das neben dem Spitzenreiter SSVg Velbert (37 Punkte) und dem Tabellenzweiten KFC Uerdingen (33 Punkte) den Aufstieg in die Regionalliga West als Ziel aufgerufen hat – ein ambitioniertes Vorhaben von Trainer Martin Hasenpflug. Mit 30 Punkten und Platz fünf liegt seine Mannschaft allerdings zum aktuellen Zeitpunkt etwas hinten den Erwartungen und rückt nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in die Verfolgerrolle: Sowohl bei TVD Velbert als auch im Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg hatten die Ratinger mit 1:4 jeweils das Nachsehen. Wobei das Spiel gegen den tabellenneunten Baumberg bis zum Ende offen war. Zwei Gegentreffer kassierte die Hasenpflug-Elf erst in der Nachspielzeit.

„Ich erwarte eine Ratinger Mannschaft, die nach zwei Niederlagen in Folge gewillt ist, wieder zu einem Erfolgserlebnis zu kommen. Es ist ein qualitativ top besetzter Gegner, der von den Einzelspielern her viel Erfahrung hat. Wir werden uns aber auf keinen Fall verstecken. Für uns geht es darum, dass wir erneut engagiert, mutig und konzentriert sind“, sagte SCU-Coach Andreas Schwan, der mit seinem Team gerne den nächsten Favoriten ärgern und gleichzeitig den positiven Lauf beibehalten will. Gegen Schwarz-Weiß Essen gab es bereits ein torloses Unentschieden, gegen Aufstiegsfavorit KFC Uerdingen gar einen 3:2-Erfolg.