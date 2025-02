Union Nettetal belohnt sich für starken Beginn nicht

Die Partie begann rasant. Nettetal kreierte Chance um Chance und hätte nach einer Viertelstunde durchaus mit 2:0 führen können. Doch es fehlte wie so oft in dieser Saison das nötige Spielglück. In der 9. Minute tauchte Peer Winkens nach einem Steckpass alleine vor Dennis Raschka auf, der zur Ecke klären konnte. Drei Minuten später umkurvte Noel Gergorec zunächst Raschka. Aus spitzem Winkel knallte der Ball des Neuzugangs jedoch nur an den Pfosten. Zwar sprang das Spielgerät anschließend Leonit Popova vor die Füße, doch dieser bekam die Kugel genauso wenig über die Linie wie zwei andere Nettetaler.

Doch gegen Ende der ersten Halbzeit kippte die Partie und Ratingen wurde in der Offensive zunehmend gefährlicher. Zunächst fischte Torwart Elvedin Kaltak einen Drehschuss von Ex-Profi Rinor Rexha (39. Minute) aus dem Winkel. Keine Probleme hatte er anschließend bei einem Chipball auf Zissis Alexandris (41.). Keine Chance hatte Kaltak jedoch wenige Sekunden später als Georgios Touloupis den Ball wuchtig gegen den Innenpfosten setzte und so zur 1:0-Gästeführung traf. In der Schlussminute des ersten Durchgangs setzte dann James Shepard nach einer Ecke den Ball knapp über das Tor.

Auch nach dem Seitenwechsel gehörte zunächst den Gästen aus dem Kreis Mettmann die erste Chance. In der Folge spielte sich das Geschehen vorrangig im Mittelfeld ab. In der 74. Minute versucht es der dribbelstarke Gergorec mit Zug zum Tor, blieb jedoch im Gewühl an zu vielen Gegenspielern hängen. Die Vorentscheidung fiel dann mehr oder weniger im direkten Gegenzug, als Alexandris (75.) per Lupfer das Ergebnis auf 2:0 für Ratingen stellte.

Erschwert wurde das Spiel für Nettetal anschließend noch durch den Platzverweis von Niklas Götte, der zunächst mit einer Abseitsentscheidung nicht einverstanden war und wegen Meckerns zunächst Gelb gesehen hatte, dann weiter monierte und somit von Schiedsrichter Lars Aarts mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.

"Positiv bleiben"

„Wir haben heute gut geliefert. Spielerisch habe ich heute keinen großen Unterschied gesehen. Wir müssen jetzt einfach sehr viel psychologisch arbeiten. Wichtig ist, dass wir weiter positiv bleiben und an uns glauben“, resümierte Kuc.

In der Tabelle bleibt der SC Union Nettetal mit zwölf Punkten weiterhin Tabellenvorletzter. Am kommenden Sonntag folgt nun das Derby beim Tabellendritten SC St. Tönis. Die Elf von Trainer Bekim Kastrati liefert bislang eine Saison nach Maß ab und gehört derzeit zu den Top-Mannschaften der Liga. Auch sein erstes Rückrundenspiel gewann St. Tönis mit 2:0 bei SF Niederwenigern. Ein Sieg für Nettetal wäre jedoch enorm wichtig, um die Hoffnungen auf den Klassenverbleib am Leben zu erhalten. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr auf der Jahnsportanlage in Tönisvorst.