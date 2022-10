Spät hat Union Nettetal doch noch einen Zähler eingefahren. – Foto: Sascha Köppen

Union Nettetal: Abstand auf die Abstiegsränge gewahrt Durch einen späten Treffer sichert sich Union Nettetal einen Punkt gegen den 1. FC Kleve, der auf dem ersten Abstiegsplatz der Oberliga rangiert. Damit bleibt der Vorsprung des SCU auf die Gefahrenzone bei sieben Punkten.

Der SC Union Nettetal hat zum Abschluss der Englischen Woche ein 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Kleve erreicht. Co-Trainer Lutz Krienen, der Cheftrainer Andreas Schwan am Mittwoch an der Seitenlinie vertrat, forderte vor dem Spiel gegen TuRu Düsseldorf vier Punkte aus zwei Spielen. Nach dem 2:0-Auswärtserfolg in der Landeshauptstadt wurde dieses Ziel nun durch die Punkteteilung mit dem 1. FC Kleve am Sonntag erreicht.

Wichtig auch aus Sicht des SCU: Der Abstand zum Team aus Kleve, das den ersten Abstiegsplatz der Oberliga belegt, bleibt dadurch weiterhin bei sieben Punkten stehen. Die Nettetaler kamen im Heimspiel gut in die Partie und erspielten sich vor allem im ersten Durchgang eine Vielzahl an Torchancen. Nach einem Diagonalpass von Pascal Schellhammer auf Leon Falter (16.), entschied sich dieser für den Torschuss, anstatt auf den frei stehenden Justin Coenen abzulegen. Wenige Augenblicke später hatten die Nettetaler dann Glück, als die Gäste nur den Torpfosten trafen. Die beste Chance der Nettetaler hatte Leon Falter auf dem Fuß, dessen Schuss in den Winkel aber von Kleves Schlussmann Ahmet Taner in höchster Not entschärft wurde (22.). Fünf Minuten später zappelte die Kugel dann sogar im Klever Kasten, doch Torschütze Ahmetilhan Yavuz wurde aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen (27.). Stattdessen nutzte der 1. FC Kleve kurz vor der Pause einen Strafstoß zur 1:0-Pausenführung. Nachdem Nettetals Maximilian Möhker zu spät kam und dadurch Danny Rankl zu Fall brachte, zeigte sich Nedzad Dragovic (39.) vom Punkt sicher. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber bemüht, ohne sich aber zunächst zwingende Torchancen herauszuspielen. Trainer Andreas Schwan reagierte und wechselte mit Marc Rommel und Morten Heffungs zwei Offensivspieler ein. Das sollte sich bezahlt machen: Die Nettetaler waren fortan vor dem Klever Tor wieder deutlich gefährlicher. Leon Falter (82.) drosch aus kurzer Distanz den Ball zunächst allerdings in Richtung Tennisplatz, anstatt ins Tor. Nach einer Lekaj-Ecke durften die Nettetaler dann aber doch noch jubeln. Zunächst landete der Ball beim eingewechselten Rommel, der auf den zweiten Pfosten verlängerte, wo Kapitän Schellhammer (88.) lauerte und den Ball per Fallrückzieher im Tor unterbrachte. In der Nachspielzeit hätten die Nettetaler beinahe noch den Sieg bejubeln dürfen. Der Kopfball des eingewechselten Lukas Hartmann (90.+2) landete aber knapp über dem Gehäuse.