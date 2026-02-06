Union Mühlhausen am Scheideweg Scheideweg an der Aue: Was viele Vereine in einem langen, schmerzhaften Sommer bewältigen müssen, hat die Mannschaft von der Aue bereits im Winter hinter sich gebracht: einen massiven personellen Umbruch. von André Hofmann · Heute, 09:02 Uhr · 0 Leser

Tom Fränkel - eigentlich Union-DNA im Blut, aber nun in Siemerode am Ball. – Foto: © Julia Ritter

Vor allem offensiv hat es die Eisernen hart getroffen – alle tragenden Säulen sind weggebrochen. Dennoch ist Aufgeben für Trainer Toni Jurascheck keine Option.

„Weglaufen ist keine Option – obwohl ich Angebote hatte. Aber die würde ich zum jetzigen Zeitpunkt niemals wahrnehmen. Weil es meinem Verein nicht gut geht“, stellt der Union-Coach im Gespräch mit FuPa Thüringen klar. Statt von der Thüringenliga zu träumen, heißt die Realität nun Klassenerhalt in der Landesklasse 2, verbunden mit der Hoffnung auf eine sportliche und strukturelle Konsolidierung im Frühjahr. Aderlass mit Ansage Der personelle Umbruch kam nicht aus heiterem Himmel. Jurascheck betont, dass sich die Entwicklung bereits über einen längeren Zeitraum angedeutet habe. Nach dem Abstieg aus der Thüringenliga im Sommer 2024 habe man „kleinere Brötchen backen müssen“. Zu viele Baustellen, fehlender Überblick und ein Aufwand, der in keinem Verhältnis zum Ertrag stand, führten letztlich zu einer klaren Erkenntnis: So konnte es nicht weitergehen.

Mit Tom Fränkel (Siemerode), Raivis Vitolnieks (Siemerode), Ander-Everson Pierre (zurück in die USA), Rouben Brückner, Jerome Kirschner (SV Reichensachsen) und Sascha Eisenhuth (SG Sontratal) haben gleich sechs Spieler die Aue verlassen – größtenteils aus der Offensive. Allein Fränkel, Kirschner und Vitolnieks erzielten zusammen 22 der 35 Union-Saisontore. Ein Aderlass, der sportlich kaum zu kompensieren scheint. „Es gab finanzielle Rückschläge, wir mussten reagieren“, erklärt Jurascheck offen. Wichtig für ihn: Trotz allem sei der Kern der Mannschaft geblieben. „Ich habe immer noch rund 70 Prozent des Kaders. Und diese 70 Prozent zeigen, dass es Loyalität und Freundschaft noch gibt. Die Jungs haben gesagt: ,Scheiß drauf, wir ziehen das jetzt durch – komme, was wolle.‘ Dafür habe ich höchsten Respekt.“