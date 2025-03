Union möchte aus der Außenseiterrolle das Beste machen

Fußball-Mittelrheinliga: Der souveräne Tabellenführer Bonner SC ist am Sonntag im Kuhlert zu Gast in Schafhausen.

Zum Auftakt der Reihe von vier Heimspielen hintereinander bekommt Union Schafhausen den dicksten Brocken zuerst vorgesetzt. Am Sonntag, 15.15 Uhr, kommt der souveräne Tabellenführer Bonner SC in den Kuhlert. Bonn hat zehn Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten und 14 vor dem Rangvierten.

Leichte Hoffnung macht der Mannschaft von Jochen Küppers, dass der Tabellenführer nach der Winterpause noch nicht in den gewohnten Rhythmus gefunden hat. Gegen Schlusslicht VfL Vichttal gelang erst kurz vor Schluss der Treffer zum 2:1-Sieg, in Frechen hieß es nach 90 Minuten 2:2, und vor einer Woche kassierte man gegen abstiegsgefährdete Porzer beim 0:1 die zweite Heimniederlage.

Da Bonn als aktuell einziges Team aus der Mittelrheinliga für die Regionalliga gemeldet hat, würde Platz drei für den Aufstieg reichen. In der Hinrunde musste sich Schafhausen mit 0:5 geschlagen, damals waren gravierende, individuelle Fehler für die ersten drei Tore verantwortlich, diese Fehler gilt es am Sonntag zu vermeiden.

So., 30.03.2025, 15:15 Uhr Union Schafhausen Schafhausen Bonner SC Bonner SC 15:15 live PUSH

Die Schafhausener hätten nichts dagegen, wenn Bonn auch am Sonntag noch nicht sein volles Potenzial abrufen kann. Die Gäste sind top besetzt und auswärts ungeschlagen (sieben Siege, zwei Unentschieden, 28:6 Tore). Ihr bester Torschütze Serhat Koruk hat mit 15 Treffern nur ein Tor weniger geschossen als die komplette Schafhausener Mannschaft. Für Union kommt erschwerend hinzu, dass ihr bester Torschütze Tim Scheuvens (fünf Tore) am Sonntag nach der fünften Gelben Karte in Endenich gesperrt sein wird.

Kompakte Defensive

Union hat mit dem 1:1 in Bonn-Endenich die Niederlagenserie beendet. Gegen den Tabellenführer ist das Team Außenseiter, möchte aber aus dieser Rolle das Beste machen. Viel Laufarbeit, eine kompakte Defensive, intensive Zweikampfführung und viele Nadelstiche könnten vielleicht zu einer Überraschung beitragen. Die Chancen muss man konsequent nutzen, denn zu viele wird es nicht geben.

Dass Union alles versuchen wird, versteht sich von selbst. Der Verein bittet alle interessierten Besucher, am Sonntag rund um den Kuhlert in den angrenzenden Seitenstraßen zu parken, da zum ersten Heimspiel seit langem und aufgrund des Gegners mit einem erhöhten Zuschaueraufkommen gerechnet wird.

