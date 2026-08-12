Union mit Tor-Gala gegen Walschleben

– Foto: Thomas Möller

Am Ende behielten die Gastgeber mit 6:3 die Oberhand. Damit feiert Union den zweiten Sieg im zweiten Spiel und setzt sich zunächst in der Spitzengruppe fest. Walschleben hingegen wartet nach zwei Spieltagen weiterhin auf die ersten Punkte.

Anschließend entwickelte sich eine zunehmend offene Begegnung. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne und boten den Zuschauern reichlich Offensivaktionen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit legte Mühlhausen dann entscheidend vor: Dustin Zeng drehte die Partie in der 38. Minute, ehe Niklas Kliem vier Minuten später auf 3:1 erhöhte.

Dabei erwischte Empor den besseren Start. Kevin Köllner brachte die Gäste bereits nach fünf Minuten in Führung und sorgte damit zunächst für lange Gesichter beim Mühlhäuser Anhang. Doch Union fand schnell eine Antwort. Christoph Stein stellte in der 13. Minute auf 1:1 und brachte die Hausherren zurück ins Spiel.

Damit war der Torreigen allerdings noch längst nicht beendet. Zeng schnürte kurz vor dem Pausenpfiff seinen Doppelpack und erhöhte auf 4:1. Walschleben gab sich jedoch noch nicht geschlagen und kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch seinen zweiten Treffer erneut heran. Mit einem 4:2 ging es in die Kabinen.

Kliem legt nach – Walschleben bleibt dran

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, ehe Union wieder zuschlug. Niklas Kliem erzielte in der 60. Minute seinen zweiten Treffer des Nachmittags und stellte den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Walschleben steckte auch danach nicht auf. Lukas Mitulla verkürzte in der 70. Minute auf 3:5 und machte die Begegnung noch einmal spannend. Die Gäste mussten nun allerdings deutlich mehr riskieren und öffneten dadurch Räume für die Mühlhäuser Offensive.

Diese Möglichkeit nutzte Union kurz vor dem Ende. Mohammed Husini sorgte in der 87. Minute mit dem sechsten Mühlhäuser Treffer endgültig für die Entscheidung. In der Nachspielzeit hätte Walschleben sogar noch den 10. Treffer der Partie nachlegen können, doch ein Strafstoß in der 92. Minute wurde durch Niclas Schaar nicht verwandelt.

Am Ende stand dennoch ein deutlicher 6:3-Heimerfolg, mit dem Union Mühlhausen nach zwei Spieltagen die maximale Punktausbeute vorweisen kann. Bereits zum Auftakt hatte sich die Mannschaft beim 2:1-Auswärtssieg in Großengottern durchgesetzt. Die Mannschaft präsentiert sich damit früh in der Saison ausgesprochen treffsicher und bestätigt den positiven Eindruck aus dem Saisonstart.

„Das war ein guter Auftritt von uns. Wir wollten es mehr und haben uns den Sieg verdient. Die Mannschaft ist wie eine Neugründung. Das haben wir bisher hervorragend hinbekommen“, fasste Mühlhausens Trainer Michael Pohl den gelungenen Auftritt seiner Mannschaft zusammen.

Mühlhausen mit breiter Brust – Walschleben unter Druck

Für Walschleben ist die Situation dagegen deutlich unbequemer. Nach der Auftaktniederlage gegen Büßleben kassierte Empor nun auch in Mühlhausen sechs Gegentore und steht nach zwei Spieltagen noch ohne Zähler da.

Georg Fischer aus dem Walschleber Trainerteam sah dabei vor allem fehlende Erfahrung und mangelnde Konsequenz als Gründe für die Niederlage: „Wir sind wohl noch zu grün hinter den Ohren. Mühlhausen war einfach abgezockter. Das Ganze jetzt auf den Schiedsrichter zu schieben, wäre zu einfach, auch wenn das Gespann keinen guten Tag erwischt hat. Die Partie hätte auch anders laufen können. Dennoch waren wir viel zu oft zu weit weg vom Ball.“

Für Mühlhausen geht es am kommenden Spieltag bei Empor Buttstädt weiter. Walschleben empfängt dagegen am nächsten Spieltag den SV Germania Wüstheuterode und steht dabei bereits vor der Aufgabe, den ersten Befreiungsschlag der noch jungen Saison zu landen.