Union Lohne will wieder angreifen: "Wieder vorne mitspielen"

Der SV Union Lohne II hat eine erfolgreiche Spielzeit hinter sich und möchte diesen Weg in der kommenden Saison fortsetzen. Trainer Manfred Meemann sieht seine Mannschaft gut entwickelt, erwartet aber erneut eine anspruchsvolle Aufgabe in einer starken Kreisliga Bentheim.

„Ich bin mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Wir haben das, was wir uns vorgenommen hatten, zu 100 Prozent erreicht“, sagt Meemann. Besonders hebt der Trainer den Einsatz seiner Spieler hervor: „Die Mannschaft hat eine starke Saison gespielt und sich diese Entwicklung mit großem Einsatz erarbeitet.“

Die vergangene Spielzeit bewertet Trainer Manfred Meemann durchweg positiv. Die Mannschaft habe ihre eigenen Erwartungen erfüllt und sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft seit dem 29. Juni. Dabei wartet auf die Mannschaft ein anspruchsvolles Programm mit mehreren Prüfsteinen. Ein besonderer Höhepunkt sind die Testspiele gegen drei Bezirksligisten. „Das sind gute Gegner, an denen wir sehen werden, wo wir aktuell stehen“, sagt Meemann.

Die positive Entwicklung sei dabei nicht auf einzelne Akteure zurückzuführen. Vielmehr habe die gesamte Mannschaft überzeugt. „Die Entwicklung der gesamten Mannschaft ist enorm hoch zu bewerten. Jeder Spieler hat seinen Teil dazu beigetragen und genau dieser Zusammenhalt war eine große Stärke in der vergangenen Saison“, erklärt Meemann.

Die Vergleiche gegen höherklassige Mannschaften sollen wichtige Erkenntnisse liefern und zeigen, an welchen Stellschrauben vor dem Saisonstart noch gearbeitet werden muss. Für die kommende Spielzeit formuliert der Trainer eine klare Zielsetzung. Der SV Union Lohne II möchte erneut in der Spitzengruppe der Kreisliga Bentheim vertreten sein.

„Die Zielsetzung ist ganz klar, wieder vorne mitzuspielen und das Ergebnis der vergangenen Saison zu bestätigen. Dafür werden wir in der Vorbereitung die nötigen Grundlagen schaffen“, erklärt Meemann.

Als Favoriten auf die vorderen Plätze nennt der Trainer mehrere Mannschaften. Dazu zählt er Borussia Neuenhaus nach dem Abstieg aus der Bezirksliga, den ASC Wielen mit einer starken Mannschaft sowie den SV Wietmarschen, der seit Jahren zu den Spitzenteams der Liga gehört.

Gleichzeitig sieht Meemann seine eigene Mannschaft nicht in der Außenseiterrolle. „Wir haben aber in der vergangenen Saison gezeigt, dass wir ebenfalls vorne mithalten und die Favoriten ärgern können“, sagt er. Besonders die Duelle mit Wietmarschen haben für ihn eine besondere Bedeutung: „Wir wollen wieder alles geben und natürlich auch die Derbys gegen Wietmarschen auch in dieser Saison gewinnen.“

Veränderungen im Kader

Personell gibt es beim SV Union Lohne II einige Veränderungen. Mit Dennis Karbowiak und Dennis Heskamp verlassen zwei Spieler den Verein. Meemann bedauert die Abgänge, betont aber gleichzeitig die Verbindung zu den ehemaligen Spielern: „Zwei super Typen, die trotzdem weiterhin gerne bei unseren Spielen gesehen sind.“

Verstärkung erhält die Mannschaft aus den eigenen Reihen. David Brink aus dem Kader der ersten Mannschaft sowie die drei A-Jugendspieler Bernd Thien, Arne Vogt und Jonas Eling rücken in den Kader auf.

Beim Blick auf den Amateurfußball beschäftigt Meemann vor allem die Organisation des Spielbetriebs. Beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag würde er sich eine Anpassung bestimmter Regelungen wünschen.

„Ich würde mir wünschen, dass die Verlegung von Spielen vereinfacht wird. Außerdem sollte die Regelung, dass alle Spieler bereits vor Spielbeginn auf dem Spielberichtsbogen stehen müssen, noch einmal überdacht werden“, erklärt der Trainer.

Diese Vorgabe habe den Verein in der vergangenen Saison unmittelbar getroffen. „Diese Vorgabe hat uns in der vergangenen Saison wichtige Punkte gekostet, die am Ende für die Relegation gefehlt haben“, sagt Meemann. Er geht davon aus, dass viele Vereine ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich eine praktikablere Lösung wünschen.

Mit einer eingespielten Mannschaft, gezielten Verstärkungen und dem Anspruch, erneut oben mitzuspielen, startet der SV Union Lohne II in die neue Saison – mit dem Ziel, an die erfolgreiche vergangene Spielzeit anzuknüpfen.