Am Freitagabend geht die Bezirksliga Weser-Ems in die nächste Runde. Im Rahmen des 25. Spieltages eröffnen gleich drei packenden Partien das Fußballwochenende. Während es am Freitag vor allem im Tabellenkeller spannend wird, kann es am Sonntag die nächsten wegweisenden Ergebnisse im Titelrennen geht. Die SG Freren will gegen Neuenhaus zurück in die Spur finden, Union Lohne will den Platz an der Sonne verteidigen. Auch Verfolger Eintracht Nordhorn will weiter Druck aufbauen. Wir geben einen Überblick über die anstehenden Begegnungen.