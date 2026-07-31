Union Lohne will "Konterstärke nutzen" und Bevern "ärgern"

– Foto: Robert Gertzen

Mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Union Lohne startet der SV Bevern in die neue Landesliga-Saison. Während die Gastgeber nach dem erfolgreichen Pokalauftakt mit Rückenwind in die Partie gehen, will Union seine Aufstiegseuphorie nutzen und direkt für eine Überraschung sorgen.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Bevern SV Bevern SV Union Lohne Union Lohne 15:00 PUSH

„Es ist immer schön, zu Hause zu starten“, sagt Beverns spielender Co-Trainer Steven Bentka. „Wir konnten jetzt im Pokal Selbstvertrauen tanken. Haben das gegen Thüle sehr, sehr gut gemacht. Das Gefühl wollen wir natürlich mit in den Sonntag reinnehmen.“

Auch bei Union Lohne ist die Vorfreude groß. „Endlich geht’s wieder los. Es wird auch wieder Zeit, dass wir wieder an den Ball kommen“, erklärt Trainer Dennis Brode. Seine Mannschaft wolle sich beim Meisterschaftskandidaten nicht verstecken: „Wir haben Bock, Bevern zu ärgern oder zumindest da was mitzunehmen. Damit rechnet wohl Niemand, weil Bevern wieder Meisterschaftskandidat ist.“ Auch Lohne setzte sich im Pokal durch, musste aber bei Suddendorf-Samern den Weg ins Elfmeterschießen antreten. Bentka erwartet trotz der Favoritenrolle keine einfache Aufgabe. „Da kommt ein guter Aufsteiger, die werden euphorisiert sein und nichts zu verlieren haben. Sie haben jetzt eine Saison lang für diese Spiele gearbeitet.“ Deshalb sei für seine Mannschaft klar: „Wir müssen mit Ball mutig sein und gegen den Ball diszipliniert.“