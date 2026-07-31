Union Lohne will "Konterstärke nutzen" und Bevern "ärgern"

Mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Union Lohne startet der SV Bevern in die neue Landesliga-Saison. Während die Gastgeber nach dem erfolgreichen Pokalauftakt mit Rückenwind in die Partie gehen, will Union seine Aufstiegseuphorie nutzen und direkt für eine Überraschung sorgen.
„Es ist immer schön, zu Hause zu starten“, sagt Beverns spielender Co-Trainer Steven Bentka. „Wir konnten jetzt im Pokal Selbstvertrauen tanken. Haben das gegen Thüle sehr, sehr gut gemacht. Das Gefühl wollen wir natürlich mit in den Sonntag reinnehmen.“
Auch bei Union Lohne ist die Vorfreude groß. „Endlich geht’s wieder los. Es wird auch wieder Zeit, dass wir wieder an den Ball kommen“, erklärt Trainer Dennis Brode. Seine Mannschaft wolle sich beim Meisterschaftskandidaten nicht verstecken: „Wir haben Bock, Bevern zu ärgern oder zumindest da was mitzunehmen. Damit rechnet wohl Niemand, weil Bevern wieder Meisterschaftskandidat ist.“ Auch Lohne setzte sich im Pokal durch, musste aber bei Suddendorf-Samern den Weg ins Elfmeterschießen antreten.
Bentka erwartet trotz der Favoritenrolle keine einfache Aufgabe. „Da kommt ein guter Aufsteiger, die werden euphorisiert sein und nichts zu verlieren haben. Sie haben jetzt eine Saison lang für diese Spiele gearbeitet.“ Deshalb sei für seine Mannschaft klar: „Wir müssen mit Ball mutig sein und gegen den Ball diszipliniert.“
Brode kündigt ebenfalls einen klaren Matchplan an. „Wir werden natürlich nicht Hauruck-Fußball spielen wie im letzten Jahr, sondern uns etwas besser strukturieren, ein bisschen defensiver stehen. Und dann versuchen, über unsere Konterstärke Tore zu erzielen.“
Personell kann der SV Bevern nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben soweit alle Mann an Bord bis auf die Langzeitverletzten Bjarne Korte und Maik Müller. Ich selber werde auch noch ausfallen, aber der Rest ist mit am Start“, so Bentka. Beim Aufsteiger hingegen gibt es einige Ausfälle, dennoch zeigt sich Brode optimistisch: „Wir hoffen aber, dass wir mit einer schlagkräftigen Truppe auflaufen und werden elf gute Leute auf den Platz bringen.“
Die Zielsetzung der Gastgeber ist eindeutig. „Ziel für Sonntag ist ganz klar ein Heimsieg. Wir wollen natürlich mit einem Sieg in die Saison starten“, betont Bentka. Brode reist dagegen mit Zuversicht an: „Chancenlos sehe ich uns nicht, in gar keinem Spiel. Von daher bin ich guten Mutes, dass wir das mitnehmen können.“
Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Bevern.