Union Lohne will im Derby am Biener Busch "den Bock umstoßen"

– Foto: René Diebel

Der SV Union Lohne steht am morgigen Donnerstag vor dem Auswärtsspiel beim SV Holthausen-Biene. Trotz erheblicher personeller Probleme geht Trainer Dennis Brode zuversichtlich in das Derby und hofft darauf, mit seiner Mannschaft den Bock umzustoßen.

Die Voraussetzungen sind für den Aufsteiger allerdings alles andere als optimal. „Auch heute bin ich wieder guter Dinge, auch wenn wir sehr, sehr große Personalnot haben und eventuell noch zwei Mann ausfallen“, erklärt Brode. Dennoch sieht der Union-Coach seine Mannschaft keineswegs chancenlos. Vertrauen zieht Brode vor allem aus der Breite seines Kaders. „Die ersten 13, 14, 15 Mann sind ja immer noch von uns. Von daher haben wir eigentlich einen sehr guten Kader“, betont der Trainer.

Nach der jüngsten 0:2-Niederlage gegen den FC Schüttorf 09 soll nun ausgerechnet im Derby die Wende gelingen. Brode gibt sich vor der Begegnung entsprechend entschlossen: „Ich hoffe, dass wir jetzt den Bock umstoßen.“ Während Lohne also die vierte Niederlage kassierte und immer noch kein Tor erzielte, konnte Holthausen-Biene zuletzt beim SV Altenoythe den ersten Saisonsieg einfahren. Auch das letzte direkte Duell ging an Biene. Im Rahmen eines Testspiels im Juli 2025 gewann Biene 6:0.

Für seine Mannschaft sieht der Trainer das Duell zudem als Gelegenheit, die eigenen Qualitäten unter Beweis zu stellen. „Gerade im Derby müssen wir zeigen, dass wir es können“, sagt Brode und formuliert ein klares Ziel für Donnerstag: „Ich gehe davon aus, dass wir unser Können zeigen, um das Spiel zu gewinnen.“

Beide Teams stehen aktuell tief unten drin und wollen den Derbysieg.

Anpfiff ist dann am morgigen Donnerstag um 19.00 Uhr.