Union Lohne will das Veldhausen-Spiel abhaken – Salzbergen wartet

Auch Salzbergen traf auf einen Aufsteiger, in Form von Sparta Werlte – nach 90 Minuten stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Ein Blick auf die Tabelle macht wiederum deutlich, dass die Gäste als klarer Favorit in die Partie gehen. Union Lohne hat derzeit 19 Zähler auf dem Konto, Salzbergen kommt auf gerade einmal acht Punkte und findet sich aktuell auf dem vierzehnten Tabellenplatz wieder. Für den Vizemeister der Vorsaison Union Lohne ist ein Sieg demnach eine Pflichtaufgabe, ein Selbstläufer wird das Auswärtsspiel aber keineswegs. Für die Gastgeber wird es darum gehen aus der Rolle des Underdogs eine Überraschung zu schöpfen, um sich wichtige Zähler im Tabellenkeller zu sichern.

Anpfiff ist dann am Mittwochabend um 19:30 Uhr am Sportplatz "Ahlder Damm".