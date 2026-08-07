Union Lohne will bei Top-Team Garrel etwas Zählbares mitnehmen

„Garrel hat natürlich einen Bombenstart hingelegt und hat sowieso eine gute Truppe, das wussten wir auch“, sagt Brode. Zudem habe der Gegner mit Gerrit Ideler „einen Mega-Unterschiedsspieler in ihren Reihen“. Der Angreifer traf am ersten Spieltag direkt vierfach beim 7:2 gegen den Mitaufsteiger SV Altenoythe.

Entsprechend liegt der Fokus bei Union Lohne vor allem auf der Defensivarbeit. „Da müssen wir natürlich richtig aufpassen, um da nicht ein schlechtes Ergebnis zu erzielen“, erklärt Brode. „Das werden wir auch machen. Der Fokus liegt auf der Defensive.“ Am ersten Spieltag kassierte Union Lohne vier Gegentreffer und verlor klar beim SV Bevern.

Trotzdem traut der Trainer seiner Mannschaft auch in der Offensive etwas zu. „Vorne geht eigentlich immer was. Wir hatten auch gegen Bevern ein, zwei, drei Chancen und treffen noch den Pfosten“, so Brode. Deshalb hofft er, dass seine Mannschaft etwas Zählbares mitnehmen kann: „Wenn wir da einen Punkt mitnehmen, bin ich ausnahmsweise zufrieden.“