Union Lohne will bei Top-Team Garrel etwas Zählbares mitnehmen

Mit dem BV Garrel wartet auf den SV Union Lohne am zweiten Spieltag direkt die nächste schwierige Aufgabe. Trainer Dennis Brode erwartet einen starken Gegner, sieht für seine Mannschaft aber durchaus Chancen auf Zählbares.
„Garrel hat natürlich einen Bombenstart hingelegt und hat sowieso eine gute Truppe, das wussten wir auch“, sagt Brode. Zudem habe der Gegner mit Gerrit Ideler „einen Mega-Unterschiedsspieler in ihren Reihen“. Der Angreifer traf am ersten Spieltag direkt vierfach beim 7:2 gegen den Mitaufsteiger SV Altenoythe.
Entsprechend liegt der Fokus bei Union Lohne vor allem auf der Defensivarbeit. „Da müssen wir natürlich richtig aufpassen, um da nicht ein schlechtes Ergebnis zu erzielen“, erklärt Brode. „Das werden wir auch machen. Der Fokus liegt auf der Defensive.“ Am ersten Spieltag kassierte Union Lohne vier Gegentreffer und verlor klar beim SV Bevern.
Trotzdem traut der Trainer seiner Mannschaft auch in der Offensive etwas zu. „Vorne geht eigentlich immer was. Wir hatten auch gegen Bevern ein, zwei, drei Chancen und treffen noch den Pfosten“, so Brode. Deshalb hofft er, dass seine Mannschaft etwas Zählbares mitnehmen kann: „Wenn wir da einen Punkt mitnehmen, bin ich ausnahmsweise zufrieden.“
Vor dem Ligaspiel steht für Union Lohne allerdings zunächst noch eine Pokalaufgabe an. „Morgen geht es aber erstmal im Pokal, deswegen machen wir den ganz großen Fokus erst ab Freitag auf Garrel“, sagt Brode. Im Bezirkspokal geht es für Union Lohne gegen Freren. Garrel spielt beim TuS Lutten.