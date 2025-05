Union Lohne wieder mit dabei

Vereinsscheine sammeln und dem SV Union Lohne tolle Gratisprämien (Trainingsmaterial, Ausstattung etc.) sichern! An der Aktion beteiligt sich unser Sportverein in diesem Jahr erneut.

Das Prinzip ist einfach: Vom 19.05. bis einschließlich 22.06.2025 werden die Vereinsscheine in allen teilnehmenden REWE Märkten sowie bei einer Bestellung im REWE Onlineshop ausgegeben. Pro 15€ Einkaufswert gibt es 1 Vereinsschein gratis. Die Kundinnen und Kunden können die Vereinsscheine dann über Sammelboxen direkt im Markt oder online unter rewe.de/scheinefuervereine unserem Sportverein zuordnen.