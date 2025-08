Union Lohne verschläft Start und lässt den Sieg liegen

Wie schon in der Vorsaison brauchte Lohne zu lange, um ins Spiel zu finden. Bereits in der 4. Minute klingelte es im Kasten der Gastgeber: Vorwärts-Kapitän Leferink traf per sehenswertem Schlenzer ins lange Eck - 0:1. Der schnelle Rückstand rüttelte Lohne nur kurz wach, ehe Rendi Kildau nach gut zehn Minuten ausglich. Doch die Probleme in den Zweikämpfen blieben, und Vorwärts präsentierte sich vorne gefährlicher. Folgerichtig stellte Rakers mit einem wuchtigen Freistoß aus 18 Metern auf 1:2 (18.).

Kurz vor der Pause zeigte Lohne Moral: Standardspezialist Stricker zirkelte einen Freistoß aus 22 Metern unhaltbar in den Winkel (42.). Mit dem gerechten 2:2 ging es in die Kabinen.