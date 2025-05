So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Eine Partie zweier Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Während Altenlingen unter der Woche gegen Schwefingen siegen konnte, will die Reserve von Spelle-Venhaus nach der Niederlage gegen Freren zurück in die Spur finden. Das Hinspiel endetet in einem Remis, eine erneut ausgeglichene Partie wäre keine Überraschung.