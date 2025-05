Am Wochenende wurde in der Bezirksliga Weser-Ems ausgetragen. Spitzenreiter Union Lohne verlor dabei unerwartet nach vier Siegen am Stück, kann aber froh sein, dass Verfolger SG Freren ebenso patzte. Im Tabellenkeller feiern einige Teams Big-Points, wiederum haben es einzelnen Kellerkinder weiterhin richtig schwer. Wir geben einen Überblick über die absolvierten Begegnungen.