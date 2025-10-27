Union Lohne souverän in Emsbüren – 3:0 bei schwierigen Bedingungen

„Die Bedingungen waren natürlich nicht so gut, aber da müssen ja alle mit kämpfen“, sagte Brode nach der Partie. „Aber auf dem Kunstrasen zieht es natürlich wie Hechtsuppe und hat es auch geregnet, dazu Wind von der Seite, deswegen war es schwierig.“ Trotz der widrigen Witterungsverhältnisse erwischte Lohne den besseren Start: „Wir haben relativ früh 1:0 geführt und dann durch ein Eigentor das 2:0 gemacht und haben hinten relativ wenig zugelassen – wir hatten sogar weniger Ballbesitz als Emsbüren in der ersten Hälfte.“

Brode zeigte sich dabei auch anerkennend gegenüber dem Gegner: „Sie haben es echt gut gespielt und waren auch eine gute Mannschaft.“ In der zweiten Halbzeit präsentierte sich Union dann dominanter und entschlossener. „Wir haben es besser gemacht, haben dann auch vernünftig raus kombiniert und dann auch verdient gewonnen, inklusive einem schönen Tor zum 3:0.“

Durch den Sieg steht Union Lohne nach zwölf Spielen mit 27 Punkten auf Rang zwei der Tabelle – zwei Zähler hinter Spitzenreiter ASV Altenlingen, der allerdings ein Spiel mehr absolviert hat.