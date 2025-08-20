Union Lohne siegt souverän im Test gegen den Nachbarn aus Wietmarschen

Rund 350 Zuschauer sahen am Mittwochabend im Jahnstadion eine gelungene Generalprobe von Union Lohne gegen den Nachbarn SV Wietmarschen. Trainer Dennis Brode nutzte das Freundschaftsspiel, um nach dem klaren 7:1-Erfolg über Borussia Neuenhaus vielen Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzminuten zu geben. Gleich acht Stammkräfte – darunter Torjäger Stricker sowie Leistungsträger wie Klaas, Berger und Kildau – saßen zunächst auf der Bank.

Die neu formierte Elf startete schwungvoll: Marcel Strohecker verpasste früh die Führung, ehe Dennis Brode selbst in der 9. Minute nach feiner Vorarbeit von Strohecker das 1:0 erzielte. Danach schlichen sich zwar einige Ungenauigkeiten im Spielaufbau ein, doch Lohne behielt die Kontrolle. Kurz vor der Pause musste Strohecker verletzt raus, für ihn kam Rendi Kildau ins Spiel, wenig später ersetzte Luca Grau den angeschlagenen Hardt.

Nach Wiederanpfiff wechselte Lohne weiter kräftig durch – unter anderem kamen Stricker, Koops und erneut Grau ins Spiel, was für zusätzlichen Schwung sorgte. Die Dominanz wurde bald auch in Tore umgemünzt: Kildau erhöhte in der 70. Minute auf 2:0 und setzte sieben Minuten später mit einem sehenswerten Schlenzer aus 20 Metern das 3:0 obendrauf. Den Schlusspunkt setzte Klaas per Kopf in der 80. Minute zum 4:0-Endstand.