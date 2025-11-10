Union Lohne siegt deutlich – Glanz und Schatten beim Erfolg in Emslage

Schon in der Anfangsphase übernahm Lohne das Kommando. Nach nur drei Minuten hatte Phil Stricker die frühe Führung auf dem Fuß, zielte aber knapp vorbei. Der Druck blieb hoch – und in der 12. Minute belohnte sich der Favorit: Nach feiner Kombination blieb Luca Grau vor dem Tor eiskalt und schob zum 0:1 ein.

Kurz darauf setzte Stricker mit einem starken Solo ein weiteres Ausrufezeichen, tanzte mehrere Gegenspieler aus, scheiterte aber am glänzend reagierenden Keeper der Gastgeber. Bitter für Lohne: Stricker musste kurz danach verletzt ausgewechselt werden, Lucas Niehof kam neu in die Partie.

In der 20. Minute nutzte Klaas eine Ecke und köpfte zum 0:2 ein. Die Gäste kombinierten nun fast nach Belieben – Niehof traf in der 32. Minute nach einem schnellen Konter zum 0:3, ehe Kettler kurz vor der Pause per Standard auf 0:4 stellte (41.). Ein überragender erster Durchgang, in dem Lohne Spielwitz, Zielstrebigkeit und Effizienz zeigte.

Nach dem Wiederanpfiff kippte das Bild jedoch. Emslage agierte mutiger, Lohne verlor Struktur und Aggressivität. In der 50. Minute nutzte Kai Völlerink eine Unachtsamkeit der Lohner Defensive und verkürzte auf 1:4. Union kam in dieser Phase nur noch selten gefährlich vors Tor. Sowohl Kildau (62.) als auch Tengen (70.) ließen gute Möglichkeiten liegen. Als Kildau in der 73. Minute vom Punkt antreten durfte, verpasste er mit einem schwach platzierten Elfmeter die Entscheidung.

In der Schlussphase traf Niehof noch den Pfosten (81.), ehe Tengen kurz vor dem Schlusspfiff doch noch das 1:5 markierte und den Auswärtserfolg endgültig perfekt machte.

Union Lohne überzeugte in der ersten Halbzeit mit Spielfreude, Tempo und klarem Offensivkonzept. Nach dem Seitenwechsel ließ die Mannschaft allerdings deutlich nach und offenbarte Defizite in der Konzentration. Der Sieg fällt verdient aus – zeigt aber, dass Konstanz über 90 Minuten weiterhin ausbaufähig ist.