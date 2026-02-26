Union Lohne siegt auf Rasen gegen Adler Messingen mit 3:1

– Foto: SV Union Lohne

Erstmals in diesem Jahr trat der SV Union Lohne auf Rasen an – und setzte sich trotz zwischenzeitlicher Probleme mit 3:1 gegen den stark auftretenden Kreisligisten Adler Messingen durch. Während Messingen früh überzeugte, fand Lohne im Spielverlauf die passenden Antworten.

Bei guten äußeren Bedingungen entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie. Adler Messingen präsentierte sich aggressiv, beweglich und gut organisiert und belohnte sich nach einer starken Kombination mit der verdienten Führung. Lohne tat sich zunächst schwer, wirkte häufig zu statisch und griff immer wieder auf lange Bälle zurück.

Dennoch gelang der Ausgleich noch vor der Pause: Speer traf mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 25 Metern zum 1:1. Kurz darauf drehte Lohne die Partie, als Stricker zum 2:1 traf. Für den Torschützen war die Partie jedoch früh beendet – er musste kurz nach seinem Treffer mit Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt werden. Positiv aus Sicht der Gastgeber blieb die Rückkehr von Koops und Stricker nach ihren Verletzungspausen.

In der zweiten Halbzeit sorgte Kildau per Foulelfmeter für die Vorentscheidung und stellte den 3:1-Endstand her. Trotz des Erfolges bleibt aus Lohner Sicht noch Luft nach oben, zumal die personelle Situation weiterhin angespannt ist.

Das ursprünglich geplante Testspiel am Samstag in Papenburg wurde aufgrund weiterer Ausfälle abgesagt. Ob vor dem Pflichtspielauftakt am 8. März um 14:30 Uhr gegen Olympia Laxten noch ein weiteres Testspiel stattfinden kann, soll kurzfristig entschieden werden.

