Union Lohne setzt im Test ein deutliches Ausrufezeichen

– Foto: Michel Witte

Der SV Union Lohne hat auch sein nächstes Testspiel der Vorbereitung erfolgreich gestaltet und Eintracht Nordhorn II klar mit 8:0 bezwungen. Gegen eine ambitionierte zweite Mannschaft überzeugte das Team mit Tempo, Spielfreude und einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Der SV Union Lohne hat sein nächstes Testspiel der Saisonvorbereitung am Mittwoch deutlich gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Brode setzte sich bei herrlichem Fußballwetter mit 8:0 gegen Eintracht Nordhorn II durch und bestätigte damit den positiven Eindruck der bisherigen Vorbereitung.

Von der ersten Minute an bestimmte Union das Geschehen. Mit hohem Tempo, sicherem Passspiel und sehenswerten Kombinationen erspielte sich die Mannschaft zahlreiche Möglichkeiten. Vor dem Tor präsentierte sich Lohne konsequent und nutzte die Chancen effektiv.

Auch gegen den Ball zeigte sich Union aufmerksam. Die Defensive arbeitete konzentriert, stand kompakt und ließ der ambitionierten zweiten Mannschaft aus Nordhorn kaum Raum zur Entfaltung. Über die gesamte Spielzeit kam Eintracht Nordhorn II kaum gefährlich vor das Lohner Tor.

Geschlossene Mannschaftsleistung belohnt

Die Treffer verteilten sich auf mehrere Schultern. Kildau und Foppe schnürten jeweils einen Doppelpack. Kettler, Brink, Lake und Altendeitering trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und machten den 8:0-Erfolg perfekt.

Der klare Sieg war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Trotz der intensiven Trainingseinheiten der vergangenen Tage präsentierte sich Union spielfreudig, laufstark und über die gesamte Spielzeit konzentriert.

Der Blick nach vorne

Bereits am Samstag, 11. Juli, steht für den SV Union Lohne das nächste Testspiel an. Um 15 Uhr ist Fortuna Gronau auf dem heimischen Platz zu Gast.