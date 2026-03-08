Union Lohne schlägt Laxten mit 4:2 und baut Tabellenführung aus

– Foto: Voigt

Trotz großer Personalprobleme fährt der SV Union Lohne einen 4:2-Heimsieg gegen Olympia Laxten ein. In einer unterhaltsamen Partie bei herrlichem Wetter zeigte Lohne vor allem nach der Pause die bessere Spielanlage und nutzte am Ende auch die Schützenhilfe aus Schwefingen.

Lohne musste weiterhin mit einer langen Ausfallliste antreten. Stricker, Lake, Berger, Kamp und Tengen fehlten verletzungsbedingt, zudem war Kapitän Gels gesperrt.

Laxten arbeitete sich jedoch zurück in die Partie und glich in der 24. Minute durch Hofschröer zum 1:1 aus.

Dennoch erwischten die Gastgeber einen guten Start. Bereits in der 8. Minute brachte Lukas Niehof sein Team in Führung: Nach starker Vorarbeit von David Brink zog er aus etwa sieben Metern mit rechts ab und traf zum 1:0.

Turbulente zweite Halbzeit mit schnellen Antworten

Kurz nach Wiederbeginn bot sich Lohne die große Chance zur erneuten Führung, doch Rendi Kildau verschoss in der 47. Minute einen Elfmeter nach einem Foul an Koops. Nur eine Minute später machte es Lohne besser: Nach schöner Vorlage von Niehof traf Brode aus rund zwölf Metern sehenswert in den Winkel zum 2:1.

Laxten blieb jedoch im Spiel und kam durch Treise in der 57. Minute zum 2:2-Ausgleich. Die Antwort der Gastgeber folgte praktisch im Gegenzug: Nachdem Brode im Strafraum umgestoßen worden war, verwandelte Kildau in der 58. Minute den fälligen Foulelfmeter zum 3:2.

Den Schlusspunkt setzte Elias Speer in der Nachspielzeit (90.+2). Mit einer starken Einzelaktion sorgte er für den 4:2-Endstand.

Tabellenführung ausgebaut

Trotz des Erfolges sieht Lohne noch Verbesserungsbedarf, denn vor allem in der ersten Halbzeit wirkte das Spiel teilweise fahrig.

Durch den eigenen Sieg und den Erfolg der Sportfreunde Schwefingen gegen den ASV Altenlingen baut Lohne jedoch seine Tabellenführung weiter aus.

Weiter geht es für Union Lohne am 15. März 2026 um 14:00 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim SV Bad Bentheim.