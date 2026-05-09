Union Lohne macht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft

– Foto: SV Union Lohne

Der SV Union Lohne setzt sich nach einer starken zweiten Halbzeit verdient mit 3:0 gegen den SV Langen durch. Nach der Niederlage des ASV Altenlingen wächst der Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte, bei einem Spiel weniger.

Trotz einiger personeller Ausfälle übernahm der SV Union Lohne von Beginn an die Kontrolle über die Partie gegen den SV Langen. Stricker fehlte krankheitsbedingt, zudem mussten Tengen, Kamps und Brink wegen Knieproblemen passen. Gegen tief stehende Gäste erspielte sich Lohne dennoch früh zahlreiche Möglichkeiten.

Lohne erhöhte den Druck weiter. Brode vergab nach einer Hereingabe von Marcel Strohecker, später scheiterte er erneut aus kurzer Distanz. Von den Gästen aus Langen kam offensiv lange kaum etwas. Erst kurz vor der Pause sorgte Deters mit einem Freistoß für die erste gefährliche Aktion des Tabellenzehnten. So ging es trotz klarer Vorteile für Lohne torlos in die Halbzeit.

Bereits in der sechsten Minute prüfte Hebbelmann Langens Schlussmann Wilken mit einem Distanzschuss aus rund 25 Metern. Nur wenig später versuchte es Hebbelmann erneut aus ähnlicher Position. Auch Koops kam nach einer Flanke von Niehof per Kopf zum Abschluss, ehe derselbe Spieler in der 23. Minute mit einem Freistoß aus 20 Metern nur den Pfosten traf.

Freistoßtor und Überzahl bringen die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lohne die klar bessere Mannschaft. Kildau verpasste zunächst aus elf Metern knapp, ehe sich Langen nur eine Minute später selbst schwächte: Marvin Rohe sah die Gelb-Rote Karte.

Die Überzahl machte sich schnell bemerkbar. In der 57. Minute brachte Hebbelmann den Tabellenführer mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern verdient in Führung. Lohne blieb am Drücker und legte in der 70. Minute nach. Nach einem Foul an Paulo Giese gab es Elfmeter. Zwar scheiterte Koops zunächst vom Punkt, doch Brode reagierte am schnellsten und drückte den zweiten Abpraller aus sechs Metern zum 2:0 über die Linie.

Auch danach erspielte sich Lohne weitere Chancen. Speer scheiterte nach starker Vorarbeit von Niehof an Wilken, zudem verzog Kildau knapp. Den Schlusspunkt setzte schließlich Kettler tief in der Nachspielzeit. Nach feiner Vorbereitung von Berger, der erstmals nach sieben Monaten Verletzungspause wieder zum Einsatz kam, traf Kettler in der 90.+3 Minute zum 3:0-Endstand.

Überschattet wurde der verdiente Heimsieg allerdings von einer enttäuschenden Zuschauerzahl. Rund um die Partie zeigte man sich über die geringe Kulisse deutlich enttäuscht.

Durch die gleichzeitige 1:3-Niederlage des ASV Altenlingen bei SV Vorwärts Nordhorn II machte Union Lohne zudem einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft. Der Vorsprung beträgt nun fünf Punkte bei einem Spiel weniger. Bereits am Mittwoch wartet die nächste Aufgabe, wenn Lohne beim SV Bad Bentheim gastiert.