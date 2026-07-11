Union Lohne macht aus Plan B einen Volltreffer

– Foto: SV Union Lohne

Aus der kurzfristigen Absage des geplanten Testspiels wurde für Union Lohne eine gelungene Alternative. Gegen Oberligist Vorwärts Nordhorn setzte sich die Mannschaft in Sögel verdient mit 3:1 durch und überzeugte mit einem konzentrierten Auftritt.

Nachdem Fortuna Gronau das ursprünglich geplante Testspiel kurzfristig abgesagt hatte, organisierte Union Lohne kurzfristig eine Begegnung gegen Oberligist Vorwärts Nordhorn in Sögel. Die Gelegenheit nutzte die Mannschaft und feierte einen verdienten 3:1-Erfolg.

Bereits in der 2. Minute brachte Kildau Union Lohne in Führung. Nach einem Steckpass von Hebbelmann und einem Abspielfehler im Spielaufbau der Nordhorner blieb er vor dem Tor eiskalt. Nur fünf Minuten später war Kildau erneut zur Stelle. Nach einem Ballgewinn schaltete Lohne schnell um. Pollmann spielte auf Marcel Strohecker, der uneigennützig für Kildau auflegte. Dieser vollendete zum frühen 2:0.

Lohne behält die Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Vorwärts Nordhorn in der 55. Minute durch ein unglückliches Eigentor nach einer Ecke auf 1:2. Die Antwort der Lohner folgte jedoch nur drei Minuten später. Berger verlängerte einen Kopfball, Phil Foppe blockte seinen Gegenspieler clever, lief frei auf das Tor zu und traf souverän zum 3:1.

In der 85. Minute bot sich Union Lohne die Chance, das Ergebnis weiter auszubauen. Sunwinder Singh scheiterte jedoch mit einem Elfmeter.

Trotzdem geriet der verdiente Erfolg nicht mehr in Gefahr. Union Lohne verteidigte über die gesamten 90 Minuten sehr konzentriert, ließ nur wenige Torchancen zu und setzte offensiv immer wieder gute Akzente. Auf dieser Leistung lässt sich in der weiteren Vorbereitung aufbauen.