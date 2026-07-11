Union Lohne macht aus Plan B einen Volltreffer

Aus der kurzfristigen Absage des geplanten Testspiels wurde für Union Lohne eine gelungene Alternative. Gegen Oberligist Vorwärts Nordhorn setzte sich die Mannschaft in Sögel verdient mit 3:1 durch und überzeugte mit einem konzentrierten Auftritt.
Blitzstart legt den Grundstein
Nachdem Fortuna Gronau das ursprünglich geplante Testspiel kurzfristig abgesagt hatte, organisierte Union Lohne kurzfristig eine Begegnung gegen Oberligist Vorwärts Nordhorn in Sögel. Die Gelegenheit nutzte die Mannschaft und feierte einen verdienten 3:1-Erfolg.
Bereits in der 2. Minute brachte Kildau Union Lohne in Führung. Nach einem Steckpass von Hebbelmann und einem Abspielfehler im Spielaufbau der Nordhorner blieb er vor dem Tor eiskalt. Nur fünf Minuten später war Kildau erneut zur Stelle. Nach einem Ballgewinn schaltete Lohne schnell um. Pollmann spielte auf Marcel Strohecker, der uneigennützig für Kildau auflegte. Dieser vollendete zum frühen 2:0.
Lohne behält die Kontrolle
Nach dem Seitenwechsel verkürzte Vorwärts Nordhorn in der 55. Minute durch ein unglückliches Eigentor nach einer Ecke auf 1:2. Die Antwort der Lohner folgte jedoch nur drei Minuten später. Berger verlängerte einen Kopfball, Phil Foppe blockte seinen Gegenspieler clever, lief frei auf das Tor zu und traf souverän zum 3:1.
In der 85. Minute bot sich Union Lohne die Chance, das Ergebnis weiter auszubauen. Sunwinder Singh scheiterte jedoch mit einem Elfmeter.
Trotzdem geriet der verdiente Erfolg nicht mehr in Gefahr. Union Lohne verteidigte über die gesamten 90 Minuten sehr konzentriert, ließ nur wenige Torchancen zu und setzte offensiv immer wieder gute Akzente. Auf dieser Leistung lässt sich in der weiteren Vorbereitung aufbauen.
SV Union Lohne setzt im Test ein deutliches Ausrufezeichen
Der SV Union Lohne hat auch sein nächstes Testspiel der Vorbereitung erfolgreich gestaltet und Eintracht Nordhorn II klar mit 8:0 bezwungen. Gegen eine ambitionierte zweite Mannschaft überzeugte das Team mit Tempo, Spielfreude und einer geschlossenen Mannschaftsleistung.
Union Lohne überzeugt auf ganzer Linie
Der SV Union Lohne hat sein nächstes Testspiel der Saisonvorbereitung am Mittwoch deutlich gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Brode setzte sich bei herrlichem Fußballwetter mit 8:0 gegen Eintracht Nordhorn II durch und bestätigte damit den positiven Eindruck der bisherigen Vorbereitung.
Von der ersten Minute an bestimmte Union das Geschehen. Mit hohem Tempo, sicherem Passspiel und sehenswerten Kombinationen erspielte sich die Mannschaft zahlreiche Möglichkeiten. Vor dem Tor präsentierte sich Lohne konsequent und nutzte die Chancen effektiv.
Auch gegen den Ball zeigte sich Union aufmerksam. Die Defensive arbeitete konzentriert, stand kompakt und ließ der ambitionierten zweiten Mannschaft aus Nordhorn kaum Raum zur Entfaltung. Über die gesamte Spielzeit kam Eintracht Nordhorn II kaum gefährlich vor das Lohner Tor.
Geschlossene Mannschaftsleistung belohnt
Die Treffer verteilten sich auf mehrere Schultern. Kildau und Foppe schnürten jeweils einen Doppelpack. Kettler, Brink, Lake und Altendeitering trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und machten den 8:0-Erfolg perfekt.
Der klare Sieg war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Trotz der intensiven Trainingseinheiten der vergangenen Tage präsentierte sich Union spielfreudig, laufstark und über die gesamte Spielzeit konzentriert.
Der Blick nach vorne
Bereits am Samstag, 11. Juli, steht für den SV Union Lohne das nächste Testspiel an. Um 15 Uhr ist Fortuna Gronau auf dem heimischen Platz zu Gast.