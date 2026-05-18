Union Lohne krönt sich zum Meister

– Foto: SV Union Lohne

Mit einem verdienten 1:0-Erfolg gegen Concordia Emsbüren hat der SV Union Lohne den Titel perfekt gemacht. Während der ASV Altenlingen zeitgleich gegen Spelle verlor, verwandelte sich das Stadion in Lohne in eine einzige Jubelkulisse.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war eindeutig: Union Lohne musste gewinnen – und gleichzeitig auf Schützenhilfe aus Spelle hoffen. Die Mannschaft nahm diese Aufgabe von der ersten Minute an entschlossen an.

Auch nach Standards blieb Lohne gefährlich. Jan-Bernd Klaas verpasste per Kopf zunächst noch knapp, ehe er in der 41. Minute für den verdienten Führungstreffer sorgte. Mit einem sehenswerten Hackentor brachte er die Gastgeber kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung.

Bereits nach wenigen Sekunden hatte Marcel Strohecker die große Chance zur frühen Führung. Kurz darauf setzte Kildau einen Distanzschuss an die Latte. Lohne bestimmte die Anfangsphase klar und erspielte sich weitere Möglichkeiten durch Klaas, Koops und Speer, scheiterte jedoch mehrfach am stark reagierenden Emsbürener Keeper Zwartjes.

Geesen hält die Führung fest, dann bricht der Jubel aus

Direkt nach Wiederbeginn hätte Emsbüren beinahe ausgeglichen, vergab jedoch frei vor Lohnes Torwart Geesen. Auf der anderen Seite ließ Lohne weitere Chancen liegen. Kildau scheiterte aus kurzer Distanz ebenso wie Strohecker wenig später.

Union blieb spielbestimmend, musste aber bis in die Schlussphase wachsam bleiben. Besonders in der 71. Minute war Geesen gefordert, als er im Eins-gegen-Eins gegen Sven Wulkotte glänzend parierte und die Führung festhielt.

Dann die entscheidende Nachricht vom Nebenplatz: Der ASV Altenlingen verliert zuhause gegen Spelle. Damit stand fest, dass Union Lohne nicht mehr von Platz eins zu verdrängen ist.

Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Spieler und Fans feierten gemeinsam den verdienten Meistertitel, während am Stadion bereits die große Meisterschaftsfeier vorbereitet wurde.