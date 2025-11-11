Union Lohne krönt sich in Freren zum Herbstmeister

Mit einem hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg beim SV Freren hat sich Union Lohne vorzeitig den Titel des Herbstmeisters gesichert. Das Team von Trainer Dennis Brode zeigte trotz zahlreicher Ausfälle eine reife, leidenschaftliche Vorstellung und bewies einmal mehr, warum es derzeit die Liga anführt.
Lohne eiskalt vom Punkt - Kildau trifft doppelt
Brode musste in Freren gleich auf fünf Stammkräfte verzichten. Die A-Jugendlichen Phil Foppe und Hannes Pollmann rückten in die Startelf und machten ihre Sache bemerkenswert abgeklärt.
Vor 600 Zuschauern erwischte Lohne einen Start nach Maß: Nach einem Foul an Kettler verwandelte Rendi Kildau in der 8. Minute souverän vom Punkt. Nur drei Minuten später rettete Wecks spektakulär auf der Linie gegen Klaas - Freren verhinderte so das frühe 0:2.
Doch es war nur eine Frage der Zeit: Als Niehof im Strafraum zu Fall gebracht wurde, zeigte Schiedsrichter Wilken erneut auf den Punkt. Wieder trat Kildau an, wieder blieb er eiskalt (28.). Lohne dominierte die erste Hälfte mit aggressivem Pressing und hoher Laufbereitschaft.
Freren kam vor der Pause nur einmal gefährlich vor das Tor - Nazaris Abschluss aus 14 Metern blieb jedoch an der Lohner Abwehr hängen. Auf der Gegenseite verpasste Grau kurz vor dem Halbzeitpfiff nach starkem Konter knapp das 3:0.
Freren schlägt zurück - Meyer mit Doppelschlag
Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber wacher aus der Kabine. Eine Ecke in der 48. Minute brachte den Anschluss: Meyer köpfte am zweiten Pfosten unbedrängt ein. Lohne wackelte nun, Keeper Geesen hielt sein Team mit zwei starken Paraden (58., 62.) zunächst im Spiel.
In der 67. Minute war aber auch der Lohner Schlussmann machtlos, wieder war es Meyer, der eine scharfe Hereingabe zum 2:2 verwertete. Freren hatte das Momentum auf seiner Seite.
Tengen eiskalt - Union zeigt Meistermentalität
Doch Union Lohne reagierte wie ein Spitzenreiter. Nur sechs Minuten nach dem Ausgleich bestrafte Tengen einen groben Abwehrfehler der Gastgeber und schob aus 18 Metern ins verwaiste Tor zum 3:2 ein.
In der Schlussphase vergaben Speer (81.) und Kildau (90.) die Vorentscheidung. So musste Geesen in der Nachspielzeit noch einmal sein ganzes Können zeigen, als er einen gefährlichen Abschluss spektakulär parierte und den Sieg festhielt.
Fazit
Ein intensives, mitreißendes Duell im Frerener Waldstadion, das Lohne dank Kaltschnäuzigkeit, Mentalität und taktischer Disziplin für sich entschied. Besonders die Debütanten Foppe und Pollmann fügten sich nahtlos ins Lohner Spiel ein und unterstrichen die Tiefe des Kaders.
Union Lohne steht nach diesem Auswärtssieg völlig verdient als Herbstmeister fest und reist am kommenden Sonntag (16.11., 13 Uhr) mit breiter Brust zu Vorwärts Nordhorn II.
_____________________
Spielvorbericht ⬇️
Wenn am Mittwochabend um 20:00 Uhr im Frerener Waldstadion der Anpfiff ertönt, steht zum Abschluss der Hinrunde das wohl heißeste Duell der Bezirksliga auf dem Programm. Die SG Freren empfängt den Union Lohne, ein echtes Spitzenspiel mit richtungsweisendem Charakter.
Die Gastgeber haben sich in dieser Saison als defensives Bollwerk etabliert. Nur 14 Gegentore in bisher 14 Partien sprechen eine deutliche Sprache: Die Mannschaft von Hoff und Wald überzeugt mit disziplinierter Arbeit gegen den Ball, organisiert über alle Mannschaftsteile hinweg. Trotz des Abgangs ihres Torjägers Thelen hat Freren in der Offensive Lösungen gefunden. Wecks (11 Treffer) und F. Hoff (7 Treffer) bilden ein gefährliches Duo, das auch der Lohner Hintermannschaft Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Mit einem Sieg könnte die SG den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen, die Motivation ist entsprechend groß.
Doch auch die Gäste aus Lohne reisen mit klarer Zielsetzung an. Ein Auswärtssieg würde die Spitzenposition bedeuten, und Trainer Brode hat sein Team auf einen harten Schlagabtausch eingestellt. Personell muss der Coach allerdings erneut improvisieren: Lake, Kamp und Berger fallen weiterhin verletzt aus. Dennoch ist die Erinnerung an den letzten Auftritt in Freren Antrieb genug. „Damals sind wir hier mit 0:7 untergegangen, das sitzt noch tief“, erinnert sich Brode. „Uns ist bewusst, dass wir eine sehr starke Leistung brauchen, um hier etwas mitzunehmen.“
Bereits beim jüngsten Auswärtsspiel in Emslage hatte Brode einige Leistungsträger in der zweiten Hälfte geschont, möglicherweise mit Blick auf das bevorstehende Topspiel. Welche Elf der Lohner Übungsleiter diesmal ins Rennen schickt, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Jeder Akteur brennt auf einen Einsatz in dieser Partie, die sowohl sportlich als auch emotional einiges verspricht.
Im Frerener Waldstadion wird am Mittwochabend eine stimmungsvolle Kulisse erwartet, auch das Wetter soll mitspielen. Die Voraussetzungen für einen intensiven, hochklassigen Bezirksliga-Abend sind also gegeben und die Fans dürfen sich auf Fußball pur freuen.