Union Lohne krönt sich in Freren zum Herbstmeister

Mit einem hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg beim SV Freren hat sich Union Lohne vorzeitig den Titel des Herbstmeisters gesichert. Das Team von Trainer Dennis Brode zeigte trotz zahlreicher Ausfälle eine reife, leidenschaftliche Vorstellung und bewies einmal mehr, warum es derzeit die Liga anführt.

Brode musste in Freren gleich auf fünf Stammkräfte verzichten. Die A-Jugendlichen Phil Foppe und Hannes Pollmann rückten in die Startelf und machten ihre Sache bemerkenswert abgeklärt.

Vor 600 Zuschauern erwischte Lohne einen Start nach Maß: Nach einem Foul an Kettler verwandelte Rendi Kildau in der 8. Minute souverän vom Punkt. Nur drei Minuten später rettete Wecks spektakulär auf der Linie gegen Klaas - Freren verhinderte so das frühe 0:2.

Doch es war nur eine Frage der Zeit: Als Niehof im Strafraum zu Fall gebracht wurde, zeigte Schiedsrichter Wilken erneut auf den Punkt. Wieder trat Kildau an, wieder blieb er eiskalt (28.). Lohne dominierte die erste Hälfte mit aggressivem Pressing und hoher Laufbereitschaft.

Freren kam vor der Pause nur einmal gefährlich vor das Tor - Nazaris Abschluss aus 14 Metern blieb jedoch an der Lohner Abwehr hängen. Auf der Gegenseite verpasste Grau kurz vor dem Halbzeitpfiff nach starkem Konter knapp das 3:0.

Freren schlägt zurück - Meyer mit Doppelschlag

Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber wacher aus der Kabine. Eine Ecke in der 48. Minute brachte den Anschluss: Meyer köpfte am zweiten Pfosten unbedrängt ein. Lohne wackelte nun, Keeper Geesen hielt sein Team mit zwei starken Paraden (58., 62.) zunächst im Spiel.

In der 67. Minute war aber auch der Lohner Schlussmann machtlos, wieder war es Meyer, der eine scharfe Hereingabe zum 2:2 verwertete. Freren hatte das Momentum auf seiner Seite.

Tengen eiskalt - Union zeigt Meistermentalität

Doch Union Lohne reagierte wie ein Spitzenreiter. Nur sechs Minuten nach dem Ausgleich bestrafte Tengen einen groben Abwehrfehler der Gastgeber und schob aus 18 Metern ins verwaiste Tor zum 3:2 ein.

In der Schlussphase vergaben Speer (81.) und Kildau (90.) die Vorentscheidung. So musste Geesen in der Nachspielzeit noch einmal sein ganzes Können zeigen, als er einen gefährlichen Abschluss spektakulär parierte und den Sieg festhielt.

Fazit

Ein intensives, mitreißendes Duell im Frerener Waldstadion, das Lohne dank Kaltschnäuzigkeit, Mentalität und taktischer Disziplin für sich entschied. Besonders die Debütanten Foppe und Pollmann fügten sich nahtlos ins Lohner Spiel ein und unterstrichen die Tiefe des Kaders.

Union Lohne steht nach diesem Auswärtssieg völlig verdient als Herbstmeister fest und reist am kommenden Sonntag (16.11., 13 Uhr) mit breiter Brust zu Vorwärts Nordhorn II.