Union Lohne integriert drei A-Jugendspieler in erste Mannschaft

– Foto: SV Union Lohne

Der SV Union Lohne setzt weiter konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Mit Phil Foppe, Hannes Pollmann und Lian Felk rücken drei A-Jugendspieler in die erste Mannschaft auf und sollen schrittweise im Herrenbereich Fuß fassen.

Offensivdrang und defensive Stabilität aus dem eigenen Nachwuchs Mit Phil Foppe und Hannes Pollmann verstärken zwei Offensivspieler künftig den Herrenbereich der Lohner. Beide sorgen mit Tempo und Torgefahr für neue Optionen im Angriff und konnten in ihren bisherigen Einsätzen bereits ihr Potenzial andeuten.

Mit Lian Felk stößt zudem ein Defensivspezialist zur ersten Mannschaft. Er bringt Stabilität, Zweikampfstärke und Spielintelligenz mit – Eigenschaften, die im Herrenfußball besonders gefragt sind. Trainer Dennis Brode betont, dass es alles andere als selbstverständlich sei, dass gleich drei Spieler eines Jahrgangs den Sprung schaffen. Umso erfreulicher sei es für den Verein, dass diese Qualität aus der eigenen Jugendspielgemeinschaft stammt.

Nachwuchsarbeit trägt weiter Früchte Die sportliche Leitung um Dirk Övermann und Hardy Stricker zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Entwicklung der Nachwuchsspieler. Die drei Talente sollen nicht nur ergänzen, sondern echte Verstärkungen aus den eigenen Reihen darstellen. In enger Abstimmung mit dem A-Jugend-Trainerteam um Krzystof Hasnik und Klaus Sadrinna sollen Foppe, Pollmann und Felk auch in der Rückrunde weitere Einsatzzeiten sammeln und so schrittweise an den Herrenfußball herangeführt werden. Ein Beispiel für diesen Weg ist Paulo Giese, der im vergangenen Jahr ebenfalls den Sprung schaffte und in der laufenden Saison meist in der Startelf stand. Nun erhalten mit Foppe, Pollmann und Felk die nächsten Eigengewächse die Chance, sich im Männerbereich zu etablieren.