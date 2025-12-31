Union Lohne im FuPa-Wintercheck

Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch Union Lohne. Trainer Dennis Brode gibt uns Einblicke über die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf.
Wir haben seit Ende November Pause und fangen Anfang Februar wieder an, wobei jeder Spieler im Januar Läufe absolvieren muss, damit wir nicht bei 0 starten. Highlight ist wie immer das Kloatscheeten mit der Mannschaft, Teambuildingmaßnahmen finde ich immer wichtig!
Als Tabellenführer sollte man sich nicht beschweren, aber wir haben drei mal Unentschieden gespielt, was nicht hätte sein müssen. Zudem gab es eine Niederlage damals gegen Veldhausen, wo der Ball nicht ins Tor wollte und Veldhausen es am Ende gut gemacht hat, danach haben wir aber zum Glück sieben Spiele in Folge gewonnen, deshalb muss man alles in allem natürlich zufrieden sein.
Wir hatten einige Abgänge und daraufhin natürlich auch einige Zugänge ,die sich super integriert haben und von Beginn an super Leistungen gebracht haben. Das ist nicht immer der Fall, weil man sich erstmal akklimatisieren muss. Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend!
Wir haben die zweitmeisten Tore geschossen und die zweitwenigsten kassiert, deshalb bin ich eigentlich mit allen Mannschaftsteilen sehr zufrieden, gerade auch mit den Jungs, die weniger gespielt haben. Es gab keinerlei Leistungsabfälle.
Bestenfalls bleiben wir da, wo wir stehen und werden Meister!
Jan-Alexander Koops wird im Sommer zu seinem Heimatverein SV Hoogstede wechseln und Elias Speer wird zum SV Holthausen Biene gehen. Beide werden in der Rückrunde aber ganz sicher 100% geben, um sich mit der Meisterschaft zu verabschieden. Von Spelle 2 kommt Nico Buss. Ein Stürmer, den wir schon länger auf dem Zettel haben und der uns sicher voranbringt!