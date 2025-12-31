Union Lohne im FuPa-Wintercheck

Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch Union Lohne. Trainer Dennis Brode gibt uns Einblicke über die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf.

Wir haben seit Ende November Pause und fangen Anfang Februar wieder an, wobei jeder Spieler im Januar Läufe absolvieren muss, damit wir nicht bei 0 starten. Highlight ist wie immer das Kloatscheeten mit der Mannschaft, Teambuildingmaßnahmen finde ich immer wichtig!

Als Tabellenführer sollte man sich nicht beschweren, aber wir haben drei mal Unentschieden gespielt, was nicht hätte sein müssen. Zudem gab es eine Niederlage damals gegen Veldhausen, wo der Ball nicht ins Tor wollte und Veldhausen es am Ende gut gemacht hat, danach haben wir aber zum Glück sieben Spiele in Folge gewonnen, deshalb muss man alles in allem natürlich zufrieden sein.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?

Wir hatten einige Abgänge und daraufhin natürlich auch einige Zugänge ,die sich super integriert haben und von Beginn an super Leistungen gebracht haben. Das ist nicht immer der Fall, weil man sich erstmal akklimatisieren muss. Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend!

In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wir haben die zweitmeisten Tore geschossen und die zweitwenigsten kassiert, deshalb bin ich eigentlich mit allen Mannschaftsteilen sehr zufrieden, gerade auch mit den Jungs, die weniger gespielt haben. Es gab keinerlei Leistungsabfälle.

Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?

Bestenfalls bleiben wir da, wo wir stehen und werden Meister!