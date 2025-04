Union Lohne gewinnt Top-Spiel gegen Nordhorn – Schock für Freren

Bitterer Nachmittag für den Spitzenreiter. In einer wilden Partie muss sich die SG Freren am Ende mit 3:4 dem VfL Emslage geschlagen geben. Damit beträgt der Abstand auf den Verfolger Union Lohne nun nur noch zwei Punkte. Freren Trainer Florian Hoff fasst nach der Partie zusammen „Man muss sagen, dass wir es von Beginn an nicht auf die Platte bekommen haben, das Spiel wirklich in die Hand zu nehmen und einfach nicht die Leistung gebracht haben, wie es in den letzten Wochen war." Am übernächsten Dienstag geht es für Freren in der Liga weiter, dort steht das nächste Endspiel gegen Eintracht Nordhorn an.

