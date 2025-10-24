Union Lohne erwartet „heißen Tanz“ in Emsbüren

„Emsbüren ist ein sehr guter Aufsteiger, wie man ja auch in der Tabelle sieht“, sagt Union-Trainer Dennis Borde mit Blick auf den kommenden Gegner. „Die sind ganz oben mit bei, stehen kompakt. Sie haben eine sehr gute Truppe, sehr homogen.“

Dass bei Concordia fast ausschließlich Eigengewächse auf dem Platz stehen, beeindruckt den Lohner Coach besonders: „Ich glaube, es sind auch nur Emsbürener Jungs. Von daher weiß man, was auf einen zukommt, wenn du mit so vielen Jungs aus einem Verein agierst, die sicherlich auch eine super Kabine haben, eine super Stimmung.“

Entsprechend erwartet Borde eine intensive Begegnung: „Deswegen erwarte ich da einen heißen Tanz am Sonntag.“ Trotz des Respekts vor dem Gegner ist das Ziel für Lohne klar: „Trotzdem wollen wir gewinnen und Tabellenführer bleiben.“

Anpfiff ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Emsbüren.