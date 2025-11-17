Union Lohne dreht Partie spät – Strohecker trifft in der Nachspielzeit

Union Lohne hat am Sonntag in der Bezirksliga einen späten, aber enorm wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Vorwärts Nordhorn II eingefahren. Rund 300 Zuschauer sahen auf dem Kunstrasen am Immenweg eine Partie, in der Lohne lange Zeit schwer ins Spiel fand und erst in der zweiten Halbzeit sein Potenzial abrufen konnte.
Trainer Dennis Brode fand nach dem Schlusspfiff klare Worte: „Heute waren wir nicht gut, Vorwärts hat ein sehr gutes Spiel gemacht und hatte Chancen zum 2:1, aber Jelle hat sehr gut gehalten und wenn man dann oben steht, hat man dann auch das Glück, dass man in der 92. Minute noch eine Chance bekommt und wegmacht… Glücklicher Sieg, aber da fragt morgen keiner mehr nach.“
Bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, dass Union den Schwung aus dem Sieg gegen Freren nicht sofort mitnehmen konnte. Zudem musste Brode sein Team umbauen: Speer kam für den angeschlagenen Tengen in die Startelf, während Stricker, Berger, Kamp und Lake verletzungsbedingt fehlten. Lohne verlor viele Zweikämpfe und wirkte ungeordnet, was Nordhorn früh nutzte. Nach zehn Minuten fasste sich Robin Sander aus rund 20 Metern ein Herz und traf zur verdienten 1:0-Führung.
Erst die frühe Einwechslung von Tengen in der 18. Minute brachte mehr Struktur in Langens Offensivspiel. Chancen von Tengen, Brink und Speer blieben jedoch ungenutzt, sodass die Gäste trotz steigender Feldvorteile mit dem Rückstand in die Pause gingen.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Union ein anderes Gesicht. Die Mannschaft agierte deutlich präsenter, gewann mehr zweite Bälle und kam durch Kettler, Grau und Tengen zu guten Abschlüssen. Gleichzeitig bewahrte Keeper Jelle Geesen sein Team mehrfach vor dem 2:1, als Nordhorn gefährlich konterte und die besseren Momente hatte. Brode verwies genau darauf: „Vorwärts hat ein sehr gutes Spiel gemacht und hatte Chancen zum 2:1.“
In der 71. Minute bekam Lohne nach einem Handspiel im Strafraum die große Chance zum Ausgleich. Rendi Kildau blieb vom Punkt eiskalt und verwandelte sicher zum 1:1. Von da an wurde die Partie offener. Beide Teams suchten den Sieg, doch die klareren Gelegenheiten lagen nun bei Union.
Als die meisten Zuschauer bereits mit einem Remis rechneten, schlug Lohne doch noch zu. In der dritten Minute der Nachspielzeit verlängerte Dennis Tengen einen langen Ball per Kopf, und Marcel Strohecker setzte sich im Eins-gegen-Eins energisch durch – 1:2. Ein Tor, das Union nicht nur drei Punkte bescherte, sondern auch den Beweis, dass Spitzenmannschaften selbst an schwierigen Tagen Wege finden, Spiele zu entscheiden.