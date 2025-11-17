Union Lohne dreht Partie spät – Strohecker trifft in der Nachspielzeit

– Foto: Lenn Lübbers

Union Lohne hat am Sonntag in der Bezirksliga einen späten, aber enorm wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Vorwärts Nordhorn II eingefahren. Rund 300 Zuschauer sahen auf dem Kunstrasen am Immenweg eine Partie, in der Lohne lange Zeit schwer ins Spiel fand und erst in der zweiten Halbzeit sein Potenzial abrufen konnte.

Gestern, 13:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II SV Union Lohne Union Lohne 1 2 Trainer Dennis Brode fand nach dem Schlusspfiff klare Worte: „Heute waren wir nicht gut, Vorwärts hat ein sehr gutes Spiel gemacht und hatte Chancen zum 2:1, aber Jelle hat sehr gut gehalten und wenn man dann oben steht, hat man dann auch das Glück, dass man in der 92. Minute noch eine Chance bekommt und wegmacht… Glücklicher Sieg, aber da fragt morgen keiner mehr nach.“

Bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, dass Union den Schwung aus dem Sieg gegen Freren nicht sofort mitnehmen konnte. Zudem musste Brode sein Team umbauen: Speer kam für den angeschlagenen Tengen in die Startelf, während Stricker, Berger, Kamp und Lake verletzungsbedingt fehlten. Lohne verlor viele Zweikämpfe und wirkte ungeordnet, was Nordhorn früh nutzte. Nach zehn Minuten fasste sich Robin Sander aus rund 20 Metern ein Herz und traf zur verdienten 1:0-Führung. Erst die frühe Einwechslung von Tengen in der 18. Minute brachte mehr Struktur in Langens Offensivspiel. Chancen von Tengen, Brink und Speer blieben jedoch ungenutzt, sodass die Gäste trotz steigender Feldvorteile mit dem Rückstand in die Pause gingen.