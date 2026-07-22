Union Lohne dreht Ortsderby nach der Pause

– Foto: SV Wietmarschen

Der SV Union Lohne hat das Testspiel beim SV Wietmarschen mit 2:1 (1:1) gewonnen und damit den fünften Sieg im sechsten Vorbereitungsspiel eingefahren. Vor rund 300 Zuschauern gerieten die Gäste nach einem Treffer von Elias Brümmer zunächst in Rückstand, konnten kurz vor der Pause jedoch ausgleichen: Nach einer Hereingabe von Joshua Siemoneit traf Kettler zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Lohne deutlich und übernahm zunehmend die Kontrolle. Zwar vergab Mirco Strohecker zunächst eine Großchance, ehe auch Wietmarschen noch den Pfosten traf, doch schließlich entschied ein Foulelfmeter die Partie. Strohecker wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Rendi Kildau verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:1-Endstand. Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause ging der Sieg für Union Lohne insgesamt in Ordnung.

Zehn Ausfälle machen sich früh bemerkbar

Nach zuletzt vier überzeugenden Testspielerfolgen musste der SV Union Lohne am Samstagnachmittag einen Rückschlag hinnehmen. Beim SV Listrup setzte es eine verdiente 1:4-Niederlage. Die personelle Ausgangslage war dabei alles andere als einfach: Gleich zehn Spieler fehlten, sodass mit Elvis Viney Kuida Yota, Jo Brauer, Jona Koopmann und Akash Baskaran gleich vier Akteure aus der dritten Mannschaft aushelfen mussten.

Lohne fand über die gesamte erste Halbzeit nicht in die Partie. Es fehlte an Bewegung, Aggressivität und Präsenz in den Zweikämpfen, während Listrup die Begegnung bestimmte und immer wieder gefährlich nach vorne spielte. In der 24. Minute blieb den Gästen zudem ein aus ihrer Sicht klarer Elfmeter nach einem Foul an Dennis Tengen verwehrt. Vier Minuten später nutzte Christoph Schwis eine Unaufmerksamkeit in der Lohner Defensive zur verdienten 1:0-Führung.

Auch offensiv blieb Union hinter den eigenen Ansprüchen. Max Brink, Mirco Strohecker, Rendi Kildau und Dennis Tengen kamen zwar zu Abschlüssen, insgesamt fehlte es den Gästen jedoch an Durchschlagskraft.

Verletzung von Brauer überschattet die Niederlage

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf nur wenig. Erneut blieb Lohne ein möglicher Strafstoß verwehrt, nachdem ein Handspiel im Listruper Strafraum ungeahndet blieb. Statt des möglichen Ausgleichs erhöhte Cedric Lölfing nur eine Minute später aus spitzem Winkel auf 2:0. Jonas Berger verwandelte anschließend einen Foulelfmeter sicher zum 3:0, ehe Lohmöller mit dem vierten Treffer die Partie endgültig entschied.

Für den Schlusspunkt aus Lohner Sicht sorgte Elvis Viney Kuida Yota, der unmittelbar nach seiner Einwechslung den 1:4-Endstand erzielte.

Besonders bitter verlief der Nachmittag für Torhüter Joe Brauer. Er kugelte sich bei einer Aktion die Schulter aus und musste verletzt vom Platz. Torwarttrainer Tim Meiners zog daraufhin selbst das Trikot über und hütete bis zum Schlusspfiff das Tor.

Nach vier Siegen in Serie dürfte die deutliche Niederlage trotz ihrer Höhe wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung liefern. Der SV Listrup gewann verdient, während Union Lohne bereits am Dienstag, 21. Juli, um 19.30 Uhr beim Nachbarn SV Wietmarschen die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung hat.