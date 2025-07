Union Lohne chancenlos gegen Holthausen-Biene

Lohne startete engagiert und hielt die Partie in den ersten 20 Minuten offen. Die besseren Chancen nutzten jedoch die Gäste: Ex-Frerener Bennet Thelen brachte Biene nach 23 Minuten in Führung. Lohne-Schlussmann Geesen verhinderte in der Folge mehrfach Schlimmeres, war beim 0:2 durch einen Abwehrfehler von Hillebrand in der 37. Minute jedoch machtlos.

Nach der Pause kamen Tengen und Niehof in die Partie. Tengen prüfte unmittelbar nach Wiederanpfiff Biene-Keeper Burke per Kopf (46.), und auch Klaas verpasste kurz darauf knapp (48.). Statt des Anschlusstreffers erhöhte Holthausen-Biene: Mentrup profitierte in der 59. Minute von einem weiteren Ballverlust zum 3:0. Lohne vergab in der Folge Chancen durch Tengen (63.) und Kildau (78.), ehe Rensbury (69.) und ein weiterer Treffer nach Defensivpatzer (71.) den Spielstand auf 5:0 stellten. Werner setzte in der Schlussminute mit dem 6:0 den Schlusspunkt.

Fokus auf Defensivarbeit vor dem Bezirkspokal

Trotz kämpferischer Ansätze nach der Pause offenbarte Lohne zu viele individuelle Fehler und wirkte dem Oberligisten in puncto Tempo und Präzision deutlich unterlegen. Bis zum Bezirkspokalspiel gegen den Landesligisten Vorwärts Nordhorn am 27. Juli (15:00 Uhr) bleibt Trainer Brode vor allem in der Defensive gefordert.

