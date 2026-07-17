Union Lohne bleibt makellos

– Foto: SV Union Lohne

Der SV Union Lohne hat auch sein viertes Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Vor rund 150 Zuschauern setzte sich der Landesliga-Aufsteiger mit 5:1 gegen die SG Freren durch. Phil Stricker glänzte als Dreifachtorschütze.

Der SV Union Lohne setzt seine beeindruckende Erfolgsserie in der Vorbereitung fort. Am Donnerstagabend feierte die Mannschaft mit einem 5:1 gegen die SG Freren den vierten Sieg im vierten Testspiel und untermauerte damit ihre starke Frühform.

Die rund 150 Zuschauer bekamen eine unterhaltsame Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Lohne präsentierte sich vor dem Tor jedoch deutlich konsequenter als die Gäste. Phil Stricker ragte mit drei Treffern heraus, während Rendi Kildau die beiden weiteren Tore zum klaren Erfolg beisteuerte. Für die SG Freren erzielte Christoph Ahrens den zwischenzeitlichen Ehrentreffer.

Die SG Freren versteckte sich trotz der Niederlage keineswegs und erspielte sich zahlreiche gute Möglichkeiten. Allerdings fehlte im Abschluss das nötige Quäntchen Glück und die Konsequenz. Gleich zweimal rettete der Pfosten für Union Lohne, einmal verhinderte zudem die Latte einen weiteren Treffer der Gäste.

Trotz großer Personalnot zeigte sich Union Lohne spielerisch in guter Verfassung und kombinierte sicher. Ein weiterer Lichtblick war der Auftritt von A-Jugend-Torwart Arne Schomakers, der mit mehreren starken Paraden überzeugte und seinen Anteil am deutlichen Heimsieg hatte.

Mit vier Erfolgen aus vier Vorbereitungsspielen kann der SV Union Lohne die nächsten Aufgaben mit viel Selbstvertrauen angehen und blickt optimistisch auf die bevorstehende Landesliga-Saison.