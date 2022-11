Union löst Aufgabe souverän Schafhausen siegt im Landesliga-Nachholspiel klar mit 4:0 bei Schlusslicht Brauweiler. Am Sonntag geht es beim SV Eilendorf weiter.

„Wir haben alles umgesetzt, was wir trainiert und uns vorgenommen haben“, freute sich Jochen Küppers, Trainer von Union Schafhausen, nach dem 4:0-Sieg seiner Mannschaft im Landesliga-Nachholspiel bei Schlusslicht GW Brauweiler.

Verbunden war der klare Erfolg mit einem kräftigen Sprung in der Tabelle auf Platz sechs. Dabei musste Union auf eine Reihe von Stammspielern vor allem in der Offensive verzichten.

Die Mannschaft spielte diszipliniert und ging früh in Führung. Julian Fratz spielte den Ball von der Torauslinie nach innen, Justin Küppers vollendete (10.). Brauweiler kam einmal gefährlich in den Strafraum, doch da war Union-Schlussmann Carlo Claßen auf dem Posten (14.). Schafhausen hatte die Partie im Griff, musste aber einige Brauweiler Anspiele an den Strafraum hinnehmen. Wichtig und beruhigend für die Schafhausener war das 2:0, das kurz vor dem Pausenpfiff erzielt wurde. Nach einem Freistoß von Matthias Gorka auf Höhe der Mittellinie legte Michel Peschel im Strafraum den Ball mit dem Kopf quer, und Justin Küppers markierte volley sein zweites Tor.