Union knackt Kölledaer Siegesserie

Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres wartete auf den FC Union Mühlhausen eine echte Standortbestimmung. Ausgestattet mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen in Serie gab sich der Tabellendritte, der FSV Kölleda, die Ehre im Auestadion. Erwähnter beeindruckender Lauf der Gäste aus dem Kreis Sömmerda endete in einem ansprechenden Landesklasse-Duell.
BERICHT von Michael Meyer...
Die Aufstellung bereitete dem Mühlhäuser Trainerduo Jurascheck/von Nessen einige Sorgenfalten, fehlten doch eine Handvoll Stammkräfte. Also mussten die Spieler aus der zweiten Reihe in die Bresche springen und meisterten diese Aufgabe mit Bravour. Maximilian Hottop begann konzentriert und traf binnen sechs Minuten doppelt (13./19.).
Daraufhin verließ auch „Hotti“ aufgrund einer Zerrung den Platz. Die auf einer Erfolgswelle surfende Schmeißer-Elf wurde fortan gefährlicher. Union-Keeper Sascha Eisenhuth reagierte mehrfach glänzend. „Die Jungs haben es speziell vor der Pause sehr ordentlich gemacht. Unsere Treffer waren der Lohn für das aggressive Vorwärtsverteidigen“, zeigte sich Jurascheck zufrieden.
Das schnelle 3:0 durch Jerome Kirschner schien die Gäste in deren bester Phase aus der Bahn zu werfen (53.). Mühlhausen versäumte es in persona Raivis Vitolnieks das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Stattdessen gelang dem FSV Kölleda infolge einer unnötigen Standardsituation durch Lucas Pauli das 3:1 (73.). Als dann Phinnaeus Oberländer sogar der 3:2-Anschlusstreffer gelang, wurde eine spannende Schlussphase eingeläutet (79.).
„Es ist zwar nochmal eng geworden, aber wir blieben überlegen, weil wir weiter aktiv nach vorn agierten und uns Chancen herausarbeiteten“, so Toni Jurascheck. Dessen Torjäger Kirschner verpasste exemplarisch seinen 16. Saisontreffer. Dennoch blieb es beim verdienten Erfolg der krankheitsgeschwächten Eisernen. „Wir mussten mit unseren Spielerwechseln dem Umstand gerecht werden, dass zuletzt erkrankten Akteuren verständlicherweise die Körner fehlten, um länger als 45 Minuten zu agieren“, begründete der Mühlhäuser Trainer das komplett ausgeschöpfte Wechselkontingent.