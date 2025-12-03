Doppeltorschütze Maximilian Hottop - hier im Pokalduell gegen Bad Frankenhausen - bracht Union mit seinen ersten Saisontoren auf die Siegerstraße. – Foto: Julia Ritter

Union knackt Kölledaer Siegesserie Ersatzgeschwächt kann die Jurascheck-Elf die Kölledaer Siegesserie in der Fußball-Landesklasse beenden. Welcher Doppelpacker sich ins Lazarett verabschiedet.

Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres wartete auf den FC Union Mühlhausen eine echte Standortbestimmung. Ausgestattet mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen in Serie gab sich der Tabellendritte, der FSV Kölleda, die Ehre im Auestadion. Erwähnter beeindruckender Lauf der Gäste aus dem Kreis Sömmerda endete in einem ansprechenden Landesklasse-Duell. BERICHT von Michael Meyer...

Die Aufstellung bereitete dem Mühlhäuser Trainerduo Jurascheck/von Nessen einige Sorgenfalten, fehlten doch eine Handvoll Stammkräfte. Also mussten die Spieler aus der zweiten Reihe in die Bresche springen und meisterten diese Aufgabe mit Bravour. Maximilian Hottop begann konzentriert und traf binnen sechs Minuten doppelt (13./19.). Daraufhin verließ auch „Hotti“ aufgrund einer Zerrung den Platz. Die auf einer Erfolgswelle surfende Schmeißer-Elf wurde fortan gefährlicher. Union-Keeper Sascha Eisenhuth reagierte mehrfach glänzend. „Die Jungs haben es speziell vor der Pause sehr ordentlich gemacht. Unsere Treffer waren der Lohn für das aggressive Vorwärtsverteidigen“, zeigte sich Jurascheck zufrieden.