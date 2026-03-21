Union Klosterfelde: "Wir belohnen uns in Unterzahl durch das Traumtor"

Doch die frühe Sicherheit hielt nicht lange an. Die Mannschaft verlor ihren Faden und ermöglichte den Gastgebern, die von Christoph Haker trainiert werden, den Zugriff auf das Spiel. „Danach fangen die Jungs an, eigene Dinge auf dem Platz zu machen, und wir holen Siedenbollentin völlig unnötig erst ins Spiel rein“, kritisierte der Coach der Union.

Die Partie im Norden begann für die SG Union 1919 Klosterfelde ideal. Die Gäste knüpften nahtlos an die Leistungen der vergangenen Wochen an und setzten den SV Siedenbollentin sofort unter Druck. Bereits in der 3. Minute markierte Leon Walter das 0:1. „Wir spielen wie die letzten Wochen ab der ersten Minute und gehen verdient früh in Führung“, resümierte Lucio Geral.

Der Ausgleich und der Schock nach der Pause

Die Strafe für die nachlassende Konzentration folgte noch vor dem Seitenwechsel. In der 38. Minute verwandelte Daniel Eidtner einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich für den SV Siedenbollentin. Damit war die Partie zur Halbzeit wieder völlig offen. „Der Ausgleich zur Pause passt zum Spiel“, konstatierte Lucio Geral.

Die zweite Hälfte begann für Klosterfelde mit einem weiteren Rückschlag: In der 54. Minute wurde Simo Collins mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Die Defensive musste sich fortan in Unterzahl gegen die Angriffe der Hausherren wehren.

Taktische Disziplin und das Traumtor in Unterzahl

Die SG Union 1919 Klosterfelde fand aber durch die Unterzahl zurück zu ihrer taktischen Ordnung. „Mit der Roten Karte fangen wir dann erst wieder an, unser Spiel zu spielen, stehen deutlich besser in den Positionen“, beobachtete Lucio Geral. Das Team belohnte sich schließlich in der 72. Minute. Irfan Brando erzielte den entscheidenden Treffer zum 1:2. Sein Trainer sparte nicht mit Lob für diesen Moment: „Wir belohnen uns in Unterzahl durch das Traumtor von Irfan Brando mit dem verdienten Auswärtssieg.“

Blick auf die Tabelle und das nächste Topspiel

In der hektischen Schlussphase sah der Siedenbollentiner Tom Selchow (93.) noch die Gelb-Rote Karte, doch am Spielstand änderte sich nichts mehr. Mit nun 38 Punkten rangiert die Union auf dem dritten Tabellenplatz der NOFV-Oberliga Nord. Die Mannschaft blickt nun voller Selbstvertrauen auf die kommende Aufgabe im Barnim. Das nächste Spiel findet am Freitag, 03.04.2026, um 19:30 Uhr statt. Dann empfängt die SG Union 1919 Klosterfelde den BSV Eintracht Mahlsdorf.