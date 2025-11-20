Union Klosterfelde will nach Pause angreifen – Duell mit Berliner AK

Endlich wieder Pflichtspiel – Klosterfelde zurück auf dem Platz

Zwei Wochen lang hatte Klosterfelde Zeit, durchzuatmen. Das ursprünglich geplante Testspiel gegen Empor Berlin wurde abgesagt, und durch das Ausscheiden im Landespokal blieb der Mannschaft von Trainer Mesut Özcan ein freies Wochenende. Nun gilt die volle Konzentration dem Ligabetrieb.

Die Pause kam zur rechten Zeit: Nach einer intensiven ersten Saisonphase mit zwölf Spielen in knapp drei Monaten konnte das Team regenerieren und kleinere Blessuren auskurieren. Gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, im Training an taktischen Abläufen und der Effizienz im Abschluss zu arbeiten – ein Aspekt, der in den vergangenen Wochen immer wieder entscheidend war.

Der Gegner: Berliner AK punktgleich und unbequem

Mit dem Berliner AK wartet am Sonntag ein Gegner, der in der Tabelle direkt hinter Klosterfelde steht. Beide Mannschaften haben 14 Punkte auf dem Konto, der BAK hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Die Berliner präsentieren sich bislang wechselhaft – starken Auftritten stehen Schwächephasen gegenüber.

Die SG Union erwartet ein enges Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Der BAK verfügt über viel Erfahrung im Oberliga-Geschäft und ist vor allem in der Offensive variabel besetzt – eine Herausforderung für Klosterfeldes Defensive, die in dieser Saison mit bislang nur 18 Gegentoren zu den stabileren der Liga zählt.

Rückblick: Achtbarer Auftritt beim Tabellenführer

Beim letzten Auftritt vor der Pause musste sich Klosterfelde mit 0:2 beim derzeitigen Tabellenzweiten SV Lichtenberg 47 geschlagen geben. Die Mannschaft zeigte über weite Strecken eine konzentrierte und mutige Leistung, hielt das Spiel lange offen und kassierte erst in der 60. und 61. Minute zwei Gegentore binnen 60 Sekunden.

Die Ausgangslage: Duell um den Anschluss ans Mittelfeld

Mit 14 Punkten aus zwölf Spielen belegt die SG Union Klosterfelde derzeit Tabellenplatz zwölf. Ein Sieg gegen den Berliner AK könnte das Team von Trainer Mesut Özcan in das gesicherte Mittelfeld katapultieren. Die Gäste liegen punktgleich direkt dahinter auf Rang 13, was der Partie zusätzliche Brisanz verleiht.