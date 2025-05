Union Klosterfelde unter Zugzwang – Verfolger lauern auf Ausrutscher

Am 26. Spieltag der Brandenburgliga spitzt sich der Dreikampf um die Tabellenspitze weiter zu. Nach der Niederlage von SG Union 1919 Klosterfelde im Topspiel gegen den 1. FC Frankfurt ist das Rennen wieder offen. Auch im Tabellenkeller steht viel auf dem Spiel.

Mit dem 1:0-Heimerfolg über Fortuna Babelsberg steht Altlüdersdorf auf Rang vier. Szymon Wierzchowski traf in der 24. Minute zum einzigen Tor. Blankenfelde-Mahlow holte beim 1:1 gegen Zehdenick immerhin einen Punkt, Jonas Marcellus Ziegler traf kurz nach der Pause. Im Hinspiel war Altlüdersdorf deutlich überlegen und siegte auswärts mit 4:1. Damals trafen Iheb Ben Abdallah, Ceif Ben-Abdallah, Finn Wozniak per Foulelfmeter und Fabien Tino Borchert. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

Für Tabellenführer SG Union Klosterfelde wird das Gastspiel in Babelsberg zur Charakterprobe. Nach dem 0:2 gegen den 1. FC Frankfurt – durch Tore von Kieran Czech und Justin Winkel – schrumpfte der Vorsprung auf zwei Zähler. Fortuna verlor knapp in Altlüdersdorf und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit: Caner Özcin (6., 7.), Michel Sobek (17.), Florian Lekaj (48.) und Georg Machut per Elfmeter (73.) trafen beim 5:0-Kantersieg für Klosterfelde.

