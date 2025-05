Union Klosterfelde siegt, 1. FC Frankfurt und Petershagen patzen

Ein Spiel mit offenem Visier entwickelte sich in Altlüdersdorf. Szymon Wierzchowski brachte die Gastgeber früh in der 7. Minute in Führung. Doch Jonas Marcellus Ziegler schlug in der 12. Minute zurück. Wieder war es Szymon Wierzchowski, der Altlüdersdorf in der 26. Minute erneut in Front brachte. Doch Blankenfelde bewies Moral: Jonas Marcellus Ziegler glich in der 53. Minute aus, ehe David Nieland in der 60. und 82. Minute die Partie drehte. Mit diesem überraschenden Auswärtssieg verschafft sich der Aufsteiger etwas Luft im Tabellenkeller.

---