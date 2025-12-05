Union Klosterfelde: "Sieg ist in dieser Höhe absolut gerechtfertigt"

Perfekter Auftakt in ein denkwürdiges Spiel

Union begann mutig, aggressiv gegen den Ball und mit klarer Struktur. Schon in der 4. Minute setzte Gentuar Durmishi den ersten Treffer des Tages – ein frühes Tor, das Klosterfelde sofort Sicherheit verlieh und die Richtung vorgab.

Die Gastgeber wirkten überrascht vom entschlossenen Auftritt des Aufsteigers. Klosterfelde kombinierte, suchte immer wieder die Tiefe und hielt die Balance zwischen kontrollierten Ballphasen und schnellem Umschalten. Die defensive Ordnung stand stabil, sodass Tennis Borussia kaum gefährliche Offensivaktionen kreieren konnte.

Dominant bis zur Pause – Union nutzt seine Momente eiskalt

Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto deutlicher wurde die Überlegenheit der Gäste. Kapitän Caner Özcin erhöhte in der 43. Minute auf 0:2 – ein Treffer, der das Offensivspiel der Mannschaft perfekt widerspiegelte: entschlossen, technisch sauber und mit klarer Zielstrebigkeit vorgetragen.

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff setzte Emil Gustavus ein weiteres Signal. In der 45.+4 Minute traf er zum 0:3. Ein Treffer, der zu einem psychologisch enorm wichtigen Zeitpunkt fiel und Union mit einem klaren Vorsprung in die Kabine schickte.

Özcan lobt Stabilität und Kollektivleistung

Trainer Mesut Özcan zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Umsetzung der Trainingsinhalte. Er erklärte: „Nach der bitteren Niederlage gegen Schwerin haben wir schnell wieder in die Spur gefunden und konnten uns intensiv auf den nächsten Gegner vorbereiten. Durch gezielte Anpassungen im Training haben wir mehr Stabilität ins Spiel gebracht und den Gegner über große Teile der Partie gut kontrolliert.“

Der frühe Führungstreffer sei ein entscheidender Baustein gewesen, wie Özcan ausführte „Frühzeitig gelang uns die Führung, die wir bis zur Halbzeit verdient ausbauen konnten.“

Tennis Borussia kontert, doch Union bleibt aufmerksam

Nach dem Seitenwechsel versuchte TeBe, mehr Druck aufzubauen. Doch die Union war wach, zweikampfstark. Mehrfach wurden vielversprechende Angriffe der Berliner frühzeitig entschärft.

Gelb-Rot verschärft TeBes Probleme – Union erhöht weiter

In der 67. Minute folgte der nächste Nadelstich: Thilo Gildenberg erhöhte auf 0:4. Ein Treffer, der die konsequente, geduldige und gleichzeitig mutige Spielweise der Klosterfelder spiegelte. Nur wenige Minuten später sah Fabian Klawa die Gelb-Rote Karte (72.). Damit verlor TeBe endgültig den Zugriff. Union nutzte die Überzahl, ohne die Struktur zu verlieren. In der 84. Minute traf Kapitän Caner Özcin erneut und stellte mit seinem zweiten Tor des Tages das 0:5-Endergebnis her.

Özcan mahnt trotz Kantersieg zur Bodenständigkeit

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Trainer Mesut Özcan zufrieden – und zugleich bewusst konzentriert: „Der Gegner versuchte immer wieder, durch Konter gefährlich zu werden, doch wir waren aufmerksam und konnten diese Situationen meist entschärfen.“

Er schob nach: „Trotz der Gelb-Roten Karte haben wir nochmals Tempo aufgenommen und das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können. Der Sieg ist auch in dieser Höhe absolut gerechtfertigt.“

Gleichzeitig betonte Özcan den weiter notwendigen Fokus: „Trotzdem bleiben wir bodenständig und wissen, dass wir weiter Punkt für Punkt sammeln müssen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.“

Für ihn stand besonders eines im Mittelpunkt: „Wir haben heute als Kollektiv eine sehr starke Leistung gezeigt, sodass ich keinen einzelnen meiner Schützlinge besonders hervorheben kann. Spielerische Qualität, Kampfgeist und der klare Siegeswille waren die entscheidenden Faktoren für diesen Erfolg.“

Union klettert – und rückt in die obere Tabellenhälfte vor

Dieser Auswärtssieg hat spürbare Auswirkungen auf die Tabelle. Mit nun 20 Punkten aus 15 Spielen springt Union auf den siebten Tabellenplatz – eine Position, die zu Saisonbeginn kaum jemand dem Aufsteiger zugetraut hätte. Das Torverhältnis von 27:21 zeigt zudem eine positive Entwicklung sowohl im Offensiv- als auch im Defensivverhalten.

Blick nach vorn: Auswärtsspiel in Neustrelitz

Die nächste Aufgabe wartet bereits am Freitag, 12. Dezember, um 20 Uhr bei der TSG Neustrelitz. Ein Gegner, der in der Tabelle direkt hinter Union liegt und der bekannt ist für seine Intensität und körperliche Robustheit. Die Union reist jedoch mit enormem Selbstvertrauen an – nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern vor allem wegen der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist.