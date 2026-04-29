Union Klosterfelde: "Schauen wir mal, wofür es dann am Freitag reicht"

Am 27. Spieltag der Oberliga herrscht Hochspannung. Wenn am Freitag, 01.05.2026 um 13 Uhr, der Anpfiff ertönt, begegnen sich zwei Schwergewichte der Liga. „Wir freuen uns am 1. Mai dort bei schönem Wetter und hoffentlich gut besuchtem Spiel auf ein absolutes Topspiel gegen Lichtenberg 47“, erklärt Trainer Lucio Geral gegenüber FuPa. Für die SG Union 1919 Klosterfelde, die derzeit mit 45 Punkten den vierten Rang belegt, ist es die Chance, ihre Klasse gegen den Tabellenzweiten unter Beweis zu stellen. Die Gäste reisen mit 57 Punkten an und liegen nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter SV Tasmania Berlin.

Inmitten der Vorbereitungen muss die Union jedoch einen herben Rückschlag verkraften, da eine wichtige Defensivsäule passen muss. „Luca-René Heinrich ist bei uns aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt“, so Lucio Geral. Damit fehlt ein Akteur, der zuletzt beim deutlichen Sieg gegen Croatia noch über die volle Distanz in der Startelf stand. Ein kleiner Trost bleibt die Rückkehr eines anderen Spielers: „Meisour Mohamed ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.“ Ob er bereits für einen Einsatz gegen die Lichtenberger bereit ist, wird sich kurzfristig entscheiden.

Hochkarätige Gäste und alte Bekannte

Der Respekt vor dem SV Lichtenberg 47 ist in Klosterfelde groß, denn die Berliner kommen mit einer beeindruckenden Bilanz. Lucio Geral erwartet eine Mannschaft, die „uns gerade physisch und von der Robustheit sicherlich alles abverlangen“ wird. Besonders die individuelle Klasse der Gäste bereitet dem Trainerstab Kopfzerbrechen. „Sie haben mehrere Unterschiedsspieler in den Reihen. Da sind schon echt qualitativ richtig gute Jungs dabei“, analysiert der Coach. Zudem gibt es ein emotionales Wiedersehen: „Momo Zekiroğlu war mein Spieler bei FC Viktoria 1889 Berlin.“ Solche persönlichen Verbindungen machen das Spiel für den Trainer zu einer „besonderen“ Angelegenheit.

Die Rolle des Meisterschaftsentscheiders

Über den eigenen Erfolg hinaus könnte die SG Union 1919 Klosterfelde an diesem Wochenende indirekt den Aufstiegskampf beeinflussen. Im packenden Zweikampf an der Spitze kommt Klosterfelde eine Schlüsselrolle zu. „Man nimmt ja indirekt auch noch an dem Meisterschaftskampf teil, der zwischen den beiden ausgetragen wird – dass man da vielleicht auch zum Zünglein an der Waage sein kann“, betont Lucio Geral. Das Hinspiel ging vor 757 Zuschauern noch mit 0:2 verloren, als Sebastian Reiniger und John Gruber für die Lichtenberger trafen. Diesmal will die Union den Spieß umdrehen.

Sportliche Reifeprüfung am Feiertag

Die Erwartungen an die eigene Mannschaft sind hoch, die Zielsetzung bleibt jedoch sachlich und fokussiert. Nach dem jüngsten Kantersieg herrscht ein gesundes Selbstvertrauen. Lucio Geral fasst die Ausgangslage zusammen: „Deswegen ist es für uns sportlich maximal herausfordernd. Schauen wir mal, wofür es dann am Freitag reicht.“