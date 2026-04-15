Union Klosterfelde rückt heran, Eintracht Mahlsdorf verliert

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Es war das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Tabellenvierten und seinem direkten Verfolger. Die SG Union 1919 Klosterfelde empfing den BSV Eintracht Mahlsdorf zu einer Partie, die über weite Strecken von defensiver Stabilität und vielen Zweikämpfen im Mittelfeld dominiert wurde. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, denn die Chance, den Druck auf die vor ihnen liegenden Teams zu erhöhen, war für beide Seiten greifbar.

Lange Zeit blieb die Begegnung torlos, während die Spannung mit jeder Minute stieg. Erst in der zweiten Halbzeit fiel die Entscheidung in diesem nervenaufreibenden Vergleich. In der 71. Minute erzielte Michel Sobek den Treffer zum 1:0 für die Unioner. Dieser Torerfolg löste eine Welle der Erleichterung bei den Gastgebern aus und zwang die Eintracht, in der Schlussphase alles nach vorne zu werfen. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen der Mahlsdorfer blieb es am Ende bei diesem knappen Heimerfolg für den Aufsteiger.