Union Klosterfelde II: „Woche für Woche steht für uns ein Endspiel an“

Trainer Franz Roosch zieht im FuPa-Teamcheck ein ausführliches Zwischenfazit zur Hinrunde der SG Union Klosterfelde II. Zwischen Zufriedenheit über 16 Punkte, schmerzhaftem Lehrgeld und intensiver Vorbereitung ist der Fokus klar auf den Klassenerhalt in der Landesklasse Nord gerichtet.

Die SG Union Klosterfelde II spielt als Aufsteiger in der Landesklasse Nord und überwintert nach 14 Partien mit 16 Punkten auf Tabellenplatz zwölf. Das Torverhältnis liegt bei 27:31. Die Tabelle zeigt eine enge Liga, in der viele Mannschaften dicht beieinanderliegen. Ganz vorne steht der FC Strausberg mit 37 Punkten, während im unteren Bereich zahlreiche Teams um den Klassenerhalt kämpfen.

Zufriedenheit trotz schwieriger Hinrunde

Franz Roosch bewertet den bisherigen Saisonverlauf insgesamt positiv. „Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit den erreichten 16 Punkten“, erklärt der Trainer. Die Zielsetzung sei dabei von Beginn an klar definiert gewesen. „Vor der Saison und auch weiterhin verfolgen wir nur ein Ziel den Klassenerhalt.“ Gleichzeitig verschweigt Roosch nicht, dass der Weg dorthin steinig war: „In der Hinrunde haben wir oft Lehrgeld bezahlt woran wir jetzt arbeiten werden um in der Rückrunde mehr Punkte einzufahren.“

Intensive Arbeit im Trainerteam

Ein zentraler Punkt der Entwicklung liegt laut Roosch in der täglichen Arbeit. „Mein Trainerteam und ich sind Woche für Woche akribisch am Arbeiten, welches System für unsere Spielidee am besten geeignet ist“, sagt er. Besonders wichtig sei dabei die Haltung der Mannschaft: „Unsere Mannschaft geht den Weg voll mit und arbeitet Woche für Woche hart auf dem Trainingsplatz.“ Diese Bereitschaft sieht Roosch als Grundlage dafür, in der Rückrunde stabiler aufzutreten.

Unkonzentriertheiten als entscheidender Faktor

Trotz der positiven Ansätze benennt der Trainer klar die Schwachstellen. „Wir haben leider unnötig Spiele verloren durch Unkonzentriertheiten“, so Roosch. Gerade in der Landesklasse Nord seien solche Fehler besonders folgenschwer: „Das müssen wir in der Rückrunde schnellstmöglich abstellen da in dieser Liga jeder Fehler sofort bestraft wird.“ Hier sieht er einen der wichtigsten Ansatzpunkte für die kommenden Monate.

Strukturierte Vorbereitung auf die Rückrunde

Die Winterpause ist klar geplant. „Wir starten am 19.01.2026 mit dem Training“, erklärt Roosch. Zuvor gibt es „für unsere Hallenspieler noch einige Trainingseinheiten, um bestmöglich auf den Polytan-Cup vorbereitet zu sein“. In der Vorbereitung wartet ein intensives Programm: „Wir werden wieder viele intensive Trainingseinheiten vor uns haben aber auch 6 bis 7 Testspiele.“ Ergänzt wird das sportliche Programm durch Maßnahmen abseits des Platzes: „In der Vorbereitung sind auch Teamevents geplant.“

Personelle Anpassungen im Kader

Auch personell wird es Veränderungen geben. „Wir werden an unserem Kader was anpassen“, kündigt Roosch an. Besonders positiv bewertet er eine Verstärkung aus dem eigenen Verein: „Eine sehr erfreuliche Nachricht für uns ist das William Gigold aus unserer ersten Mannschaft in der Rückrunde für unser Team spielen wird.“

Klare Haltung für die Rückrunde

Mit Blick auf die zweite Saisonhälfte wählt Roosch deutliche Worte. „Woche für Woche steht für uns ein Endspiel an, was wir auch so angehen werden“, sagt der Trainer. Trotz aller Herausforderungen zeigt er sich zuversichtlich: „Dann bin ich sehr optimistisch das wir den Klassenerhalt am Ende der Saison feiern.“

Einschätzung der Liga

Auch die Ligaspitze ordnet Roosch klar ein. „Aufsteigen wird Strausberg, aber dafür muss man kein Fußballexperte sein, um das vorauszusagen.“ Dahinter bleibe die Liga jedoch extrem spannend. „Die Liga ist so eng, wo mehrere Mannschaften gegen den Abstieg spielen werden, wo auch wir dazugehören.“ Genau in diesem engen Feld will die SG Union Klosterfelde II in der Rückrunde die nötigen Punkte sammeln, um das große Ziel zu erreichen.