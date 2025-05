Union Klosterfelde II gewinnt irres 5:3, 1. FC Frankfurt II souverän

SG Einheit Zepernick 1925 II – SG Grün-Weiß Bärenklau 1:3

Abdülkerim Akkoyunlu brachte Bärenklau in der 26. Minute in Führung. Fabian Buzdayev glich in der 38. Minute für Zepernick aus. Nach der Pause schlug Akkoyunlu doppelt zu: Mit seinen Treffern in der 62. und 65. Minute entschied er die Partie fast im Alleingang.

SV Grün-Weiß Bergfelde – FC 98 Hennigsdorf II 3:0

Ein Eigentor von Linus Tilgner in der 59. Minute leitete die Führung für Bergfelde ein. In der Schlussphase erhöhte Tim Michel-Tiedtke in der 90. Minute auf 2:0, ehe Tobias Gramoll nur Momente später das 3:0 folgen ließ.

SV Eintracht Bötzow – FSV Fortuna Britz 90 1:0

Das einzige Tor des Tages fiel in der 35. Minute, als Ben Schulze für Eintracht Bötzow traf und seine Mannschaft damit zum Sieg führte.

FC Kremmen 1920 – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 1:2

Lucas Neuenkirchen brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung. Leon Bettin erhöhte in der 82. Minute auf 0:2. In der Nachspielzeit verkürzte Patrick Breyer (90.+5), doch dabei blieb es.

SpG Lichterfelde/Finow – FC Falkenthaler Füchse 1994 3:2

Die Füchse starteten stark und lagen nach Toren von Max Schläwicke (16.) und Stephan Ahr (19.) schnell mit 0:2 vorn. Doch Lichterfelde antwortete sofort: Magomed Gayrbekov verkürzte in der 22. Minute per Strafstoß, Dwayn Kaßner stellte in der 31. Minute den Ausgleich her. Kurz vor Schluss traf Marc Seifert in der 88. Minute zum umjubelten 3:2.

FSV Basdorf – FSV Bernau II 0:3

Zwei Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgten für klare Verhältnisse: Stefan Schulz (45.+10) und Bernd Lehmann (45.+22) trafen innerhalb von zwölf Minuten Nachspielzeit. In der 76. Minute sorgte Denis Kyyan für den dritten Treffer.

SV Glienicke/Nordbahn – SG Union 1919 Klosterfelde II 3:5

Hendrik Güttler brachte Glienicke in der 6. Minute in Führung, ehe Morten Jechow in der 14. Minute ausglich. Güttler traf erneut zum 2:1 (38.), doch Reda Azouzoute Magrache (41.) und Willi Berg (54.) drehten das Spiel. Erneut Magrache (59.) baute die Führung aus, Christopher Beuster verkürzte auf 3:4 (68.), doch in der 90. Minute traf Adryaen Hingst zum Endstand.

SV Rüdnitz Lobetal 97 – Löwenberger SV 0:2

Malte Nimtz traf in der 15. Minute zur Führung für Löwenberg, Tim Maasch legte in der 45. Minute nach. In der 56. Minute sah Justin Trupke die Rote Karte.