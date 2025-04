Union Klosterfelde II dreht auf, FC Frankfurt II und Storkower SC top

SG Union 1919 Klosterfelde II – FC Falkenthaler Füchse 1994 8:2

Vor 53 Zuschauern zeigte die SG Union 1919 Klosterfelde II eine beeindruckende Offensivleistung. Michel Sobek eröffnete in der 7. Minute den Torreigen, Reda Azouzoute Magrache legte in der 16. Minute nach. Innerhalb kurzer Zeit erhöhten Willi Berg in der 20. Minute, Moritz Fedder in der 23. und 32. Minute sowie erneut Willi Berg in der 44. Minute auf 6:0. Nach der Pause traf Jordan Fernandes in der 52. Minute, Luc John-Poul Dräger stellte in der 59. Minute auf 8:0. Andy Schiller verkürzte in der 78. Minute, und Stephan Ahr traf eine Minute später zum 8:2-Endstand.

SG Einheit Zepernick 1925 II – FC 98 Hennigsdorf II 4:1

Die SG Einheit Zepernick 1925 II erwischte vor 36 Zuschauern einen perfekten Start. Johannes Klauser traf in der 8. Minute, Jan Gedenk erhöhte in der 13. Minute auf 2:0. Tom Bittner stellte in der 39. Minute auf 3:0. Luca Müller gelang in der 73. Minute der Anschluss, doch Ariclaiton Oliveira Fernandes sorgte in der 83. Minute für die endgültige Entscheidung.

SpG Lichterfelde/Finow – FSV Fortuna Britz 90 2:3

Vor 125 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell. Darren Kaßner brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, doch Maximilian Roch glich in der 28. Minute aus. Niclas Gorgas verwandelte in der 49. Minute einen Foulelfmeter zur Führung für Britz. Oliver Haase erzielte in der 64. Minute das 2:2, ehe Lukas Wehrmann in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer für Fortuna Britz erzielte.

SV Eintracht Bötzow – SV Rüdnitz Lobetal 97 0:1

Eine knappe Niederlage musste der SV Eintracht Bötzow hinnehmen. Vor 71 Zuschauern traf Tizian-Pascal Grüner in der 38. Minute zum entscheidenden 0:1 für den SV Rüdnitz Lobetal 97.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SG Grün-Weiß Bärenklau 2:4

Die SG Grün-Weiß Bärenklau legte einen furiosen Start hin. Niclas Winkler traf in der 14. Minute, Declan Nassar erhöhte in der 19. Minute. Nach einem weiteren Treffer von Niclas Winkler in der 27. Minute und einem Eigentor von Philipp Christian Behrens in der 32. Minute stand es 0:4. Die Gastgeber kamen durch Pascal Kischkewitz in der 60. Minute und Yannick Busch in der 64. Minute noch heran, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

Löwenberger SV – FC Kremmen 1920 6:1

Vor 82 Zuschauern ließ der Löwenberger SV dem FC Kremmen 1920 keine Chance. Niklas Engel traf in der 45.+5 Minute per Foulelfmeter. Direkt nach der Pause erhöhte Stefan Elor in der 47. Minute auf 2:0. Chris Heilmann (53.), Maximilian Schwarzbach (55.) und Justin Trupke (58.) bauten die Führung schnell aus. Stefan Elor legte in der 72. Minute das sechste Tor nach. Den Ehrentreffer für Kremmen erzielte Patrick Breyer in der 90. Minute.

SV Glienicke/Nordbahn – FSV Bernau II 1:3

Der SV Glienicke/Nordbahn erwischte einen Traumstart: Philipp Golembus traf in der 3. Minute zur Führung. Doch Bernau drehte die Partie. Stefan Schulz glich in der 36. Minute aus, Laurence Lattner traf in der 55. Minute zur Führung. Danilo Bahn setzte in der 85. Minute mit dem 1:3 den Schlusspunkt.