Union Klosterfelde feiert Kantersieg – Drama in Rostock

Der dritte Spieltag der NOFV-Oberliga Nord endete mit klaren Ansagen im Tabellenkeller, spektakulären Spielen und einem Torfestival in Rostock. Während Union Klosterfelde einen historischen Heimsieg bejubelte, erkämpfte sich Hansa Rostock II in einem packenden Schlagabtausch gegen Sparta Lichtenberg drei Zähler.

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin. Randy Dei brachte nach zwölf Minuten die Schweriner mit 1:0 in Führung. Doch das Spiel nahm eine entscheidende Wendung: Nach einem Platzverweis gegen Marcelino Tamba Aires dos Reis in der 49. Minute musste Dynamo fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl spielen. Trotz großem Kampf verteidigten die Schweriner lange das eigene Tor, ehe der Druck der Berliner in der Schlussphase Wirkung zeigte. In der 79. Minute gelang Linus Johann Bernhard Frölich der Ausgleich, bevor Ebrima Jobe nur wenige Minuten später den Siegtreffer erzielte. ---

Vor 500 Zuschauern bot den SV Lichtenberg 47 ein Spiel, das einmal mehr die starke Frühform des Teams unter Beweis stellte. Nach einer kontrollierten Anfangsphase brachte Christian Gawe in der 33. Minute die Berliner in Führung. Nach der Pause erhöhte John Gruber in der 61. Minute auf 2:0. Zwar kämpfte sich Wismar zurück ins Spiel und verkürzte in der 81. Minute durch Evgeni Pataman, doch Lichtenberg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Für den FSV Optik Rathenow wird die Lage im Tabellenkeller immer bedrohlicher. Vor heimischem Publikum musste die Mannschaft gegen den Aufsteiger aus Siedenbollentin eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen. Bereits in der 13. Minute brachte Arkadiusz Czarnecki die Gäste in Führung, bevor Lukas Möller nach einer halben Stunde auf 2:0 stellte. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Rathenow nicht, das Spiel zu drehen. Kurz vor dem Ende erhöhte Peterson Appiah in der 88. Minute sogar auf 3:0. Der Ehrentreffer von Enes Gök in der 89. Minute kam zu spät, um das Blatt noch zu wenden. ---

Vor 321 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem beide Teams früh Akzente setzten. Bereits in der 12. Minute brachte Remmy Kruse die Gastgeber in Führung. Doch Mahlsdorf zeigte eine schnelle Reaktion: Nils Wilko Stettin traf in der 38. Minute zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang suchten beide Mannschaften die Entscheidung, blieben jedoch ohne Fortune, sodass die Punkte geteilt wurden. ---

Ein wahres Fußballfest erlebten die 235 Zuschauer in Klosterfelde. In der 28. Minute eröffnete Michel Sobek den Torreigen. Kurz vor der Pause erhöhte Irfan Brando in der 45. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel drehte Klosterfelde richtig auf: Erneut Irfan Brando traf in der 70. Minute, ehe Luca-René Heinrich nur vier Minuten später in der 74. Minute das 4:0 markierte. Den Schlusspunkt setzte Simo Collins in der 84. Minute mit dem 5:0-Endstand. ---

Ibrahima Sory Camara traf bereits in der 7. Minute zur frühen Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Ismail Ceesay in der 51. Minute das 2:0 nach. Der Berliner AK keimte in der 66. Minute kurz auf, als Abdulkadir Beyazit per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzte. Doch die Gäste blieben eiskalt: Kevin Coleman stellte in der 73. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Abdoul Karim Soumah in der Nachspielzeit in der 90.+4 Minute den 4:1-Endstand markierte. Überschattet wurde die Partie von einer Roten Karte für Baran Derin in der 90. Minute. ---

Das Duell in Berlin bot vor 279 Zuschauern ein wahres Torfestival. In der 15. Minute brachte Konstantinos Grigoriadis die Gäste in Führung. Kurz vor der Pause glich Omar Ammar in der 45. Minute für Croatia Berlin aus. Direkt nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel jedoch zugunsten von Tasmania: Ein Eigentor von Arda Yasin Sari in der 47. Minute leitete die erneute Führung ein. In der 51. Minute erhöhte Pedro Vitor Cruz Magalhaes per Foulelfmeter auf 3:1, ehe Daniel Kaiser in der 61. Minute und Lukas Stagge in der 73. Minute nachlegten. Muhammed Akova sorgte in der 80. Minute mit dem Treffer zum 2:5 lediglich für Ergebniskosmetik. ---